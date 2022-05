Editorial: ¿Se está estancando la ‘recuperación’?

Los economistas capitalistas no pueden explicar las contradicciones intrínsecas del sistema que defienden. Por ejemplo, Ian Shepherdson, economista jefe de Pantheon Macroeconomics, escribió: “Esto es ruido, no señal. La economía no está cayendo en recesión”. ( cnbc.com ) Este tipo de optimismo precede a toda recesión y puede volver a escucharse antes de que una recesión se convierta en una depresión.

La clase obrera no tiene por qué compartir el regocijo de los explotadores cuando sube la toma de ganancias. No se filtra hacia abajo. Pero estas tendencias importan a los trabajadores, porque una recesión significa una pérdida de puestos de trabajo. Entonces los trabajadores se vuelven más dependientes de mantener los empleos que tienen. La “Gran Resignación” y la supuesta escasez de mano de obra podrían estar terminando. Si eso sucede, podría ser más difícil para los trabajadores hacer valer sus demandas de salarios que se mantengan al día con la inflación.

