Editorial – Se busca: un lugar seguro para dormir

En los últimos años ha habido acciones militantes para apoyar y ayudar a los pasajeros del metro de Nueva York que tienen problemas de discapacidad. Los grupos organizadores han sido The People’s MTA, Rise & Resist, People’s Power Assembly-NYC, la Straphangers Campaign y el Brooklyn Center for the Independence of the Disabled. También han participado miembros de Disabled In Action, TransitCenter y UP-STAND, un grupo de defensa de las mujeres embarazadas y las familias.

