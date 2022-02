¿Quién y cómo se fabrica una guerra?

No obstante al emitir este última número, Ishchenko aclara que “las encuestas ya no incluían a los ciudadanos ucranianos más prorrusos [sic] de los territorios que no están bajo el control del gobierno ucraniano: Crimea y Donbass”, lo que hace imposible comparar estadísticamente una y otra cifra.

En paralelo, Estados Unidos convocó a una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU que según el representante ruso ante esa instancia, Vasili Nebenzia no contribuye a la resolución del conflicto en Ucrania, sino que más bien , lo perjudica. Nebenzia opinó que el formato abierto ofrecido por Estados Unidos es un ejemplo clásico de “diplomacia de megáfono”, que no soluciona nada y crea mayor ruido trasmitiendo un mensaje erróneo de lo que está ocurriendo.

Ese mismo día viernes 28 de enero, confirmando las declaraciones del presidente Zelenski, el ministro de Defensa de Ucrania, Alexéi Réznikov, expresó ante el Parlamento que no hay preparativos para una ofensiva rusa contra su país. Explicó que: “En este momento, no hay ningún acontecimiento o acción de carácter militar [por parte de Moscú] que sea notablemente diferente de lo que hubo la primavera pasada”.

Por otro lado, esta situación ha seguido profundizando las contradicciones inter europeas. Los dirigentes del Viejo Continente tendrán que encontrar argumentos para explicarle a sus ciudadanos las razones por las que, cumpliendo órdenes de Washington, les obligan a pagar el gas que consumen a un precio tres y cuatro veces superior al que lo tendrían que hacer si lo obtuvieran de Rusia Tal razonamiento comienza a hacer mella en algunos líderes europeos cuya racionalidad no les permite entender que se tengan que “comprar” en Ucrania un conflicto que no consideran propio.

El presidente ucraniano preguntó “¿Hay tanques en las calles?” Él mismo respondió que no era así, pero que tal era la impresión que se había creado en países como Reino Unido, Alemania, Francia y Lituania”, en los que los medios de comunicación transmitían falsas noticias acerca de la movilización de las fuerzas armadas y la militarización de las ciudades, todo lo cual era falso. No obstante ello, se está generando una situación de horror que le está produciendo un grave daño económico al país a partir de lo que denominó una manifestación de histeria que lo había obligado a conversar con mandatarios de otros países para aclarar que Ucrania está necesitada de estabilizar su economía, mientras que las noticias que se difunden apuntan en dirección contraria.

Según un artículo publicado por el diario Los Angeles Times el pasado 20 de enero que cita un sondeo de Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, solo un 43% de los consultados aprueba la gestión del presidente. Así mismo, apenas el 28% quieren que Biden se presente a la reelección en 2024, incluidos el 48% de los demócratas. En materia económica, la situación es peor toda vez que escasamente un 37% ve con buenos ojos la gestión del presidente. Debe considerarse que la inflación de 2021 fue la más alta en 40 años.

