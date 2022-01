La campaña de sindicalización en Starbucks estalla en todo el país

Como explicó el pensador marxista y difunto presidente y fundador del Partido Mundial de los Trabajadores, Sam Marcy, en su libro “High Tech, Low Pay: A Marxist Analysis of the Changing Character of the Working Class”, debido a la naturaleza global de la economía capitalista, lxs trabajadorxs de USA compiten directamente por los puestos de trabajo con lxs de otros países. Un avance tecnológico sin precedentes ha facilitado más que nunca el envío de puestos de trabajo al extranjero, a países donde las grandes empresas pagan solo una fracción de lo que cuesta en USA pagar a lxs trabajadorxs sindicalizadxs con todas las prestaciones por hacer el mismo trabajo.

Esta catástrofe de la salud pública, combinada con el deterioro de la economía capitalista y el aumento del coste de la vida, ha dejado a lxs trabajadorxs con pocas opciones que no sean las de organizarse por sus propios intereses colectivos. Lo que es un escenario de pesadilla para lxs trabajadorxs es la tormenta perfecta para que prenda un resurgimiento militante del movimiento obrero, con lxs jóvenes al frente de la lucha. A pesar de estas circunstancias desesperadas para muchxs, lxs trabajadorxs de Starbucks se están sindicalizando y no simplemente como consecuencia del fracaso de la empresa para abordar cualquier problema particular.

