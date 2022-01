¿Está la clase obrera usamericana al borde de un nuevo empuje sindical?

The New York Times y The Boston Globe, por ejemplo, han informado de la campaña de organización de Starbucks y Amazon con grandes titulares y han mencionado los años treinta. El Times informa normalmente de las noticias laborales en la sección de negocios. La mayoría de los artículos son sobre huelgas que se perdieron o sobre divisiones entre los trabajadores de base y los líderes sindicales.

Defend workers’ rights, build Workers World! Make a donation to support WW>>>

Get Workers World by Email







Leave this field empty if you're human:

Stay connected