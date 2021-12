Algo que me dolió mucho fue escuchar a gente del gobierno decir: ‘Es un error poner prácticamente el 50% del territorio nacional en manos de negros e indios incivilizados’. Así se referían a nosotros. Así que sabíamos que no iba a haber forma de avanzar mucho en la aplicación de esos derechos que se nos reconocían. Ni siquiera podíamos conseguir lo que llamamos un reglamento de la ley. Así que teníamos autonomía, pero la autonomía estaba en el aire. No podíamos implementarla.

