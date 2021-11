Trabajadores de Kellogg siguen en huelga

Los miembros y las miembras de Bakery, Confectionery, Tobacco Workers and Grain Millers (BCTGM, siglas en inglés) en Michigan, Nebraska, Pennsylvania y Tennessee están ahora en su segundo mes de huelga. El 4 de noviembre, los negociadores del sindicato anunciaron que habían rechazado la última oferta de la empresa, declarando: “La última, mejor y definitiva oferta de la empresa no consigue lo que nuestros miembros piden: una vía predecible para conseguir un empleo con todos los derechos y beneficios para todos los empleados sin concesiones”.

