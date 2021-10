Alex Saab: Diplomático secuestrado habla en la corte

Declaro que estoy en pleno uso de mi razón, que no soy suicida, por si acaso me asesinan y dicen que me suicide, algo que nunca haría.

Deseo dejar claro que no tengo nada que colaborar con Estados Unidos, que no he cometido ningún delito ni en EE.UU. ni en ningún país, que no pienso mentir para favorecer a EE.UU. en contra del Presidente Nicolás Maduro ni su gobierno; gobierno dedicado totalmente al bienestar de su pueblo y que atraviesa un bloqueo inhumano por parte de Estados Unidos que desea apoderarse de las riquezas del país. Rodeemos con un escudo humano a nuestro presidente y nuestro Gobierno y no nos permitamos ser derrotados. ¡Nunca volverán!

Defend workers’ rights, build Workers World! Make a donation to support WW>>>

Get Workers World by Email







Leave this field empty if you're human:

Stay connected