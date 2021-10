La brutalidad racista contra los migrantes haitianos desata la indignación

El mensaje de la Coalición “Shut Down Berks” y de otros siete adherentes fue alto y claro: “Los inmigrantes de Pensilvania no van a permitir que se siga encarcelando a las familias, a las mujeres ni a nadie. No necesitamos más prisiones, necesitamos más servicios sociales”.

UNITE HERE, el sindicato que representa a “más de 300.000 trabajadores del sector de la hostelería en Estados Unidos y Canadá, incluidos miles de amas de casa, camareros, cocineros y trabajadores de concesiones haitianos” emitió una declaración el 22 de septiembre, citando a Rose Denis, presidenta del Local 355 de UNITE HERE en el sur de Florida:

