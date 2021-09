Informe desde Nueva Orleans: El gobierno no hace nada por los pobres

“El estado incluso está abandonando a los residentes de Nueva Orleans que tienen recursos suficientes para evacuar o familiares que los alojen. El mensaje del gobernador para ellos es: ‘No vuelvan. No podemos cuidar de ustedes’. Así que incluso cuando las tiendas vuelvan a abrir, mucha gente no tendrá dinero para comprar comida. Y para cada compra se necesita dinero en efectivo, no hay cupones de alimentos, ni SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria).

“Mira, no esperamos milagros. No pueden detener un huracán. Pero aunque no muramos en la inundación, nos están dejando morir de hambre en las calles. Desde el primer día, alguien debería haber salido a la calle”, dijo Gemma, “para decirle a la gente qué esperar y qué hacer. Los camiones cisterna con agua y con alimentos podrían haber ido de calle en calle, trayendo alimentos listos para comer y agua para beber, y lonas para cubrir las fugas.

