Editorial !La vivienda es un derecho!

Controlar la pandemia del COVID no resolverá por sí solo la crisis de la vivienda. Según la National Low Income Housing Coalition, los trabajadores a tiempo completo que cobran el salario mínimo federal no pueden permitirse un apartamento de dos habitaciones en ningún lugar de Estados Unidos y sólo pueden permitirse una habitación en el 7% de los condados estadounidenses.

De los $47.000 millones de dólares en ayudas al alquiler aprobadas por el Congreso, sólo se han distribuido #3.000 millones. Muchos de los que cumplían los requisitos para recibir la ayuda al alquiler debido a las dificultades económicas relacionadas con la pandemia, pero no pudieron acceder a la ayuda, ahora deben alquileres atrasados que no pueden pagar. Sin embargo, el presidente Joe Biden se negó el 29 de julio a prorrogar la moratoria.

