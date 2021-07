Acción de DC exige: ‘Acabar con detenciones trans por ICE’

Gutiérrez fue entrevistada en Democracy Now! el día después de la protesta del 25 de junio y describió algunos de los muchos casos de abuso de migrantes trans por parte del ICE. (Democracy Now!, 24 de junio)

Jennicet Gutiérrez, de End Trans Detention Now, dijo a los periodistas en las escaleras de la Iglesia Cristiana de National City que las personas trans estaban cansadas de esperar justicia. “¿Quieren que esperemos? No tenemos tiempo, no queremos que se añada otro nombre a la larga lista de personas que han muerto en detención”, dijo. (Daily Beast, 24 de junio)

