Comentario de Workers World / China y África: Cooperación mutua, no neocolonialismo

Una y otra vez, se ha demostrado que las prácticas de préstamo de China con África no sólo no son explotadoras, sino que son beneficiosas. Los investigadores han demostrado que “no hay pruebas de embargos de activos en lugar de pagos de préstamos en África, o de hecho, en cualquier lugar entre los prestatarios chinos en dificultades de deuda”, según el artículo de Deborah Bräutigan [en The Diplomat]: “Chinese Debt Relief: Realidad y ficción”. (tinyurl.com/jmv6n7k)

Las prácticas de préstamo de China son a menudo objeto de escrutinio, al ser calificadas de explotadoras de las naciones de África. En cuanto a la creciente presencia de China en África, el ex ministro sudafricano de Comercio e Industria, Rob Davies, dijo que “sólo puede ser algo bueno… porque significa que ya no tenemos que firmar en la línea lo que nos pongan delante de nuestras narices. . . . Ahora tenemos alternativas y eso nos beneficia”. (Financial Times, 24 de agosto de 2010)

