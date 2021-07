Editorial: Sobre la defensa del socialismo

Como antiguo liberal o demócrata, me he dejado engañar por los argumentos no sólo de los conservadores sino de los liberales y otros izquierdistas que se han dejado engañar por las mentiras imperialistas de Estados Unidos sobre los países socialistas. Las personas de las que obtenía esta información no eran los sospechosos habituales, Daily Wire o PragerU, eran de maestros, profesores, compañeros de clase liberales centristas, etc. Incluso durante mis primeros días como comunista, todavía tenía reservas sobre el funcionamiento del socialismo debido a las creencias persistentes sobre los revolucionarios comunistas.

No hace mucho tiempo que creía que José Stalin era un dictador despiadado, no hace mucho que pensaba que Mao Zedong era un maníaco sanguinario que asesinó a millones de personas. No hace mucho tiempo que creía con todo mi corazón que la República Popular Democrática de Corea era la mayor amenaza para la paz mundial y estaba dispuesta a lanzar una bomba nuclear.

