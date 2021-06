Fallo de Corte Suprema: Intolerancia tras hoja de higo de la religión

La historia del cristianismo no respalda la posición de la CSS, dirigida por la diócesis católica. La Iglesia Católica quiere hacer creer al público que a las parejas del mismo sexo se les negó el reconocimiento desde el inicio de la iglesia, basándose en la creencia religiosa del “vínculo sagrado”. Este mito fue desmontado por la innovadora obra de John Boswell de 1994, “Same Sex Unions in Pre-modern Europe”, (Uniones del Mismo Sexo en Una Europa Pre Moderna).

Cuando CSS presentó una demanda -a la que se sumaron tres padres de acogida que apoyaban su postura retrógrada- un tribunal menor falló a favor de Filadelfia, diciendo que sus políticas no violaban la cláusula de “libre ejercicio de la religión” de la Primera Enmienda. La agencia basada en la iglesia argumentó que su creencia basada en la fe de que “el matrimonio es un vínculo sagrado entre un hombre y una mujer” no podía ser utilizada legalmente por Filadelfia para poner fin a su relación con CSS. El proceso de acogida de la ciudad implica normalmente la cooperación con las agencias privadas con las que contrata. ( supremecourt.gov )

