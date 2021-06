Proyecto 1619: Educadores progresistas opuestos a legislación reaccionaria

Muchos de estos legisladores no sólo quieren restringir los debates sobre la teoría crítica de la raza, sino que intentan limitar la educación sobre el papel del sexismo, el heterosexismo, la xenofobia y la opresión de clase a lo largo de la historia de Estados Unidos. En Missouri, la legislación propuesta prohibiría a los profesores de las escuelas públicas el uso de cualquier recurso del Proyecto 1619, del programa de estudios Learning for Justice del Southern Poverty Law Center, de Black Lives Matter at School, de Teaching for Change y del Zinn Education Project.

