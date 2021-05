Espíritu del Primero de Mayo: ¡Lucha! Aplastar la violencia policial y la supremacía blanca 

A todos los trabajadores les interesa comprender que la creciente crisis económica capitalista es la causa fundamental de cada vez más tiroteos masivos y ejecuciones policiales. El Primero de Mayo debe convertirse en un grito de guerra, no sólo para organizar a los no organizados y abolir la policía, sino para unir y liberar a nuestra clase de todas las formas de explotación capitalista y luchar por un futuro socialista, libre de la necesidad y la opresión.

Hasta el 18 de abril, Stillman no había sido detenido ni acusado del asesinato de Toledo. Este es otro recordatorio de cómo la policía no sólo criminaliza a los jóvenes negros, sino también a los morenos.

El Primero de Mayo es visto por millones de personas en todo el mundo como una conmemoración socialista, honrada con marchas, concentraciones y huelgas donde no es un día festivo pagado. A lo largo de muchas décadas, los trabajadores han aprovechado el Primero de Mayo no sólo para luchar contra los codiciosos empresarios ávidos de beneficios por sus derechos económicos, sino para plantear importantes reivindicaciones políticas.

