Que Biden Convierta el Acta PRO en ley por orden ejecutiva

El voto en contra de un sindicato en Amazon fue un golpe, pero no es motivo para retroceder ante la adversidad. No es tiempo de “Biden” – ¡aprovechemos el momento! Empecemos una campaña masiva, orientada a la lucha, para exigir a Biden que promulgue la Ley PRO por orden ejecutiva.

Biden -que como candidato se jactó de que sería “el presidente obrero más fuerte que hayáis tenido jamás”- no tiene excusa para no promulgar el PRO por orden ejecutiva. Pero si la lucha de clases no lo empuja, como empujó a FDR en la década de 1930, el presidente inventará cualquier justificación falsa para eludir la cuestión.

Defend workers’ rights, build Workers World! Make a donation to support WW>>>

Get Workers World by Email







Leave this field empty if you're human:

Stay connected