Ramsey Clark: el disidente imprescindible en el centro del poder de EE. UU.

Ramsey estuvo involucrado como primera figura de la solidaridad con la Revolución Boliviariana en Venezuela en muchos momentos. Su apoyo no era ideológico sino basado en principios. No aceptaba la política ilegal de sanciones, ni el intervencionismo que violaba la soberanía de otros pueblos. Por eso no dudó en ser activo en actos de defensa y denuncia.

