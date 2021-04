El voto en Bessemer es ‘un problema para toda la clase trabajadora’

Los siguientes comentarios editados fueron realizados en un seminario web del 9 de abril titulado “La lucha continúa – Próximos pasos para el sindicato de BAmazon y más allá – Reunión de organizadores” organizado por supportamazonworkers.org. Holmes es el Primer Secretario del partido Workers World Party/ Partido Mundo Obrero y organizador de la Asamblea de Trabajadores contra el Racismo en la ciudad de Nueva York.

Mi corazón, mi solidaridad está con los organizadores y los trabajadores de Bessemer que han luchado tanto por este voto. Los trabajadores del comercio minorista, mayorista y de los grandes almacenes se vieron superados por este monstruo de la corporación capitalista global, Amazon.

Pero aun así hicieron lo que, francamente, deberían haber hecho los sindicatos más grandes, que tenían más recursos, infinitamente más recursos. El sindicato lo asumió. Pero como dijo el camarada Saladin, esto es una batalla; es el comienzo.

La votación en Bessemer no es sólo un problema o una crisis o un revés, o como se quiera caracterizar. No es sólo un problema para los trabajadores de Alabama o para los trabajadores del Sur o para los trabajadores de Amazon; es un problema para toda la clase trabajadora, para todo el movimiento obrero y para la izquierda.

La mayoría de nosotros entendió que no deberíamos confiar en 6.000 trabajadores de Alabama para enfrentarse a la mayor corporación del mundo, una corporación que prácticamente define el capitalismo global del siglo XXI. Es nuestra crisis. Ahora hay que desafiar al gremio laboral. Esto tiene que intensificar una crisis muy necesaria dentro del movimiento obrero a todos los niveles, no sólo en el liderazgo, no sólo en el Consejo Ejecutivo de la AFL-CIO, sino sobre todo a nivel de las bases obreras.

Por eso estoy de acuerdo con Saladin Muhammad en ir de un lado a otro y celebrar reuniones para hablar con los trabajadores de base sobre este tema. Hay que plantear las preguntas: ¿Qué van a hacer los trabajadores ahora? ¿Cuál va a ser la respuesta?

La única respuesta verdadera es ésta: La clase obrera y sus organizaciones -no sólo la más grande e importante en este momento por sus recursos- el movimiento obrero organizado debe idear un plan para responder a esto, para organizar a Amazon -no sólo a Bessemer- que tiene un millón de trabajadores en este país, sin incluir a Whole Foods, que es de su propiedad.

¿Cómo van a trabajar juntos los sindicatos? ¿Cuál es su estrategia? ¿Cuál es su plan? ¿Qué sindicatos van a trabajar juntos y no competir entre sí? ¿Cómo van a ganarse a los militantes de grupos como Amazonians United y Whole Foods United, como mi buen amigo Chris Smalls, fundador del Congreso de Trabajadores Esenciales? Tienen una base en estos sitios de Amazon y Whole Foods, y se sienten alienados por los sindicatos.

Los sindicatos no son a los que acuden, y tienen buenas razones para ello; en eso estamos de acuerdo la mayoría. Pero el problema es que la realidad de la situación significa que debemos tratar con el movimiento obrero, porque el movimiento obrero tiene los recursos, la infraestructura, el músculo y el poder. Y los trabajadores y los militantes que han estado organizando a Amazon y a Whole Foods son valientes, fuertes; están salpicando a Amazon y a Whole Foods, pero no pueden hacerlo solos.

Es importante para los sindicatos – no ignorarlos y no descartarlos – pero hay que trabajar con ellos y ganarlos. Otra realidad crítica es que el mayor porcentaje de la clase trabajadora no está en el movimiento sindical. Pero hay que decirles que aunque sólo hagan pedidos, si se lo pueden permitir, a Amazon, son importantes para la lucha.

Por supuesto, son los trabajadores que trabajan para Amazon y Whole Foods los que son fundamentales para organizar a Amazon y Whole Foods. Pero el resto de los que formamos parte de la clase trabajadora, estamos fuera; somos decenas de millones a nivel mundial. Estamos en los cientos de millones, pero tenemos un interés en esto; esta es nuestra lucha.

Por eso fueron importantes algunas de las movilizaciones masivas que ayudamos a organizar el 20 de febrero y el 20 de marzo, en solidaridad con la lucha sindical en Alabama. Esas acciones ayudaron a empujar al movimiento obrero, que en muchos niveles ni siquiera estaba involucrado en Alabama, a involucrarse en ella. Lo que decimos ahora es que una parte de nuestra reacción a lo que ocurrió ayer y hoy es la divulgación de esta votación, que hizo nuestros días más difíciles; tenemos que responder a eso.

Tenemos que decir que, aunque al final del día, la lucha decisiva se basará en los trabajadores de estos lugares de trabajo. Toda la clase obrera tiene que movilizarse para decir que exigimos que Amazon y Whole Foods, y cualquier otra entidad que tenga trabajadores que compre porque es muy rica, tenemos que exigir que acepten la sindicalización de los trabajadores.

La clase obrera tiene que decir que eso es un complemento muy necesario para la organización en el lugar de trabajo. Sólo quiero mencionar algunas estrategias para avanzar, de las que espero que otros se hagan eco, estén en desacuerdo o añadan algo.

Estrategias para avanzar

Muchos de nosotros nos estamos organizando en torno a la legislación sobre el derecho a organizarse conocida como Ley PRO, que es progresista, buena y útil. Pero no incluye el reconocimiento de la recogida de tarjetas como base para que un empresario tenga que reconocer a un sindicato. Todavía tienen que ir por la ruta de la Junta Nacional de Relaciones Laborales, lo que fue un gran problema en Alabama. Queremos una “comprobación de tarjetas” que organice la recogida de esas tarjetas, y una vez que se tengan suficientes, eso debería ser todo.

El jefe tiene que sentarse y negociar contigo, y punto. Eso no está en la Ley PRO. Tenemos que exigir su inclusión en la Ley PRO. Además, ese proyecto de ley está atascado en el Senado, lo que facilita que el presidente Biden y otros digan que están a favor, pero básicamente no hacen nada al respecto. Estamos tratando de entender por qué Biden tiene todos estos poderes y dice que es como FDR, pro-laboral, [pero] esperó hasta la mitad de la campaña para decir algo, no al principio.

¿Por qué no emite una orden ejecutiva o una serie de órdenes ejecutivas que esencialmente conviertan en ley el derecho a organizar la Ley PRO de inmediato, incluyendo el control de tarjetas? Queremos escuchar lo que la gente piensa sobre eso y tal vez organizar una campaña alrededor de eso para usar esa orden ejecutiva.

Queremos hablar de la formación de asambleas de trabajadores. Con el ejemplo y el espíritu de lo que ha hecho la Asamblea de Trabajadores del Sur, podemos aprender mucho. Allí donde el movimiento obrero es débil en el Sur, la Asamblea ha llenado el vacío.

Han organizado a trabajadores en estados donde es ilegal estar en un sindicato, donde no se pueden pagar cuotas, pero lo han hecho. Tienen mucho que enseñarnos. Y tal y como está ahora el movimiento sindical, no es acogedor, excepto en los casos más raros, para los trabajadores migrantes, para los trabajadores indocumentados, para los trabajadores encarcelados, para los trabajadores del sexo que son trabajadores trans, para los trabajadores de gigas, para los conductores de Uber. ¿Quién va a organizar estas asambleas?

Estas asambleas de trabajadores, organizadas a nivel local, intentan tanto organizar a los trabajadores como apoyar a los sindicatos y las luchas y solidarizarse con las luchas obreras en curso a nivel local e internacional.

Son esenciales en este momento para transformar el movimiento obrero y hacerlo radical, hacerlo inclusivo y no excluyente. Y depende de nosotros. No podemos esperar a que otro lo haga.

Se acerca el Primero de Mayo de 2021. ¿Cómo podemos hacer que el Primero de Mayo, dentro de unas semanas, sea significativo para lo que ocurrió en Alabama, para la legislación del derecho a organizarse, para organizar a los no organizados? ¿Deberíamos hacer un llamado nacional para las acciones del Primero de Mayo o con algunas cuestiones clave que recomendamos que los activistas de todo el país asuman?

La unidad de la izquierda es crucial

Quiero hablar de la necesidad de la unidad de la izquierda. En muchos sentidos, lo que vimos en los últimos dos meses al organizar las jornadas nacionales de solidaridad con los trabajadores de Alabama, fue una especie de unidad de la izquierda. No estaba organizada; no eran grupos que se reunieran y hablaran entre sí. Pero de repente este grupo lo estaba haciendo y ese grupo y estos grupos que no trabajan juntos, a pesar de muchas diferencias en temas grandes y pequeños, sin minimizar eso.

Pero está claro que para cualquiera de nosotros que sea serio, no podemos hacer ningún movimiento – no podemos hacer nada a menos que haya una unidad seria de la izquierda. Nuestras organizaciones por sí solas son demasiado pequeñas. Si sólo queremos comentar cosas, si queremos criticar, que es necesario, está bien.

Pero si queremos hacer algo, si queremos realmente hacer algo que marque la diferencia para transformar nuestra clase, para organizar a los trabajadores, para transformar el movimiento obrero, para cambiar lo que es ahora a lo que debería ser, tenemos que trabajar juntos.

Diferentes organizaciones, socialistas y comunistas trabajaron juntos en los años 30. Lo hicieron desde Minneapolis hasta Flint y en todas partes, lo hicieron. Tenemos que movernos con ese espíritu. Los Socialistas Democráticos de América, que son la mayor agrupación de izquierda y no son un grupo homogéneo políticamente, ni siquiera ellos son lo suficientemente grandes. Y los que estamos en grupos más pequeños, donde no tenemos el tamaño en ciertas áreas, tenemos la experiencia para ser útiles.

Así que, a medida que avancemos, tratemos de hacer lo que hicimos en los últimos dos meses. Si podemos hacerlo, y somos realmente serios, no creo que haya fin a lo que podemos hacer. El punto principal -y me estoy repitiendo- es que una cosa es tener una reunión y sentarse a un lado y comentar y criticar. Y eso es importante, sobre todo si educa y no desmoraliza las opiniones, o no es simplemente cínico.

Pero también tenemos que preocuparnos por lo que podemos hacer cuando hemos trabajado juntos. Y si tenemos que luchar por el tipo de estructuras que necesitamos para una verdadera unidad de la izquierda, hagámoslo.

Pero hagámoslo honestamente. Y hagámoslo con la determinación revolucionaria de tener un impacto en el futuro.