20 de marzo solidaridad con el sindicato de BAmazon

La histórica elección sindical que buscan los trabajadores mayoritariamente negros de un almacén de Amazon en Bessemer, Alabama, termina el 29 de marzo. Todo indica que la votación será reñida, y el resultado podría tardar semanas en determinarse.

Una victoria no sólo sería una de las mayores victorias laborales en Estados Unidos en décadas, sino que las instalaciones de BHM1 serían el primer sindicato estadounidense organizado dentro de Amazon.

Sea cual sea el resultado, la lucha iniciada por los trabajadores de BAmazon -como se autodenominan- ya ha cambiado la trayectoria de la organización de los trabajadores contra la gigantesca corporación, en Estados Unidos y a nivel internacional. Algunos trabajadores de Amazon en Europa ya se han sindicalizado. El 22 de marzo se convocó una huelga de 24 horas de unos 30.000-40.000 trabajadores en toda Italia por el brutal aumento de la carga de trabajo y de los turnos de trabajo a causa de la oleada de comercio electrónico. Se trata de la primera huelga de este tipo en Italia que afecta a toda la cadena de suministro de Amazon, incluidos los centros de distribución y los conductores de reparto. (tinyurl.com/yfdm582j)

Sara Nelson, presidenta internacional de la Asociación de Auxiliares de Vuelo-CWA, que cuenta con 50.000 miembros, dijo de los trabajadores de Alabama: “Han hecho que los ojos del mundo entero se dirijan a Bessemer, Alabama. Están iniciando una nueva era de organización. Consigan o no los votos en estas elecciones, ya han ganado. Porque han sembrado en la conciencia de los trabajadores de todo el mundo, que sienten que no tienen ningún respeto donde viven y trabajan y no están contentos donde están, que no tienen que aceptarlo. Tienen una forma de defenderse”. (tinyurl.com/75njus7p) Nelson también es miembro del Consejo Ejecutivo Nacional de AFL-CIO.

La represión sindical de Amazon ha sido implacable en todas sus instalaciones y filiales, incluyendo los mercados de Whole Foods. Organizándose contra los trabajadores de Alabama, la empresa habría gastado 10.000 dólares diarios en consultores antisindicales y abogados del conocido bufete Morgan Lewis.

Según un análisis del Instituto Brookings de 2021, los beneficios de Amazon aumentaron en $9.400 millones desde 2019, y el patrimonio neto del fundador y CEO de Amazon, Jeff Bezos, aumentó en casi $68.000 millones. Amazon podría haber quintuplicado las indemnizaciones por riesgo para los trabajadores durante la pandemia y aún así haber superado los beneficios de 2019. (tinyurl.com/hrdm6shk)

Los trabajadores de Bessemer están buscando la representación sindical del Sindicato de Minoristas, Almacenes y Grandes Almacenes (RWDSU), que ha organizado las plantas avícolas en todo el sur. Los trabajadores dicen que las agotadoras condiciones en los almacenes de Amazon son muy similares a las que se dan en las plantas de procesamiento de carne: trabajo rápido, repetitivo y pesado en cadena, de pie durante largos períodos sin apenas descanso, lesiones frecuentes y falta de respeto, especialmente para los trabajadores negros, latinos y mujeres o no conformes con el género. Casi la mitad de los trabajadores del almacén de Bessemer son mujeres.

Desde que comenzó la votación el 8 de febrero, el apoyo a los trabajadores de Bessemer se ha acelerado. Su campaña, que fusiona los derechos civiles y las cuestiones de los trabajadores, ha recibido una avalancha de apoyos de grupos que van desde la Asociación de Jugadores de la Liga Nacional de Fútbol Americano, la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas de Béisbol, la Federación Mundial de Sindicatos y Black Lives Matter, hasta un reticente presidente Joe Biden, que dijo que la gente debería tener al menos una oportunidad justa de sindicarse. (Véase “¡Los trabajadores no son robots! Racismo, aceleración de la alta tecnología y la campaña sindical de Amazon”, 8 de marzo, y otra cobertura de Workers World/Mundo Obrero)

La Asamblea de Trabajadores del Sur convocó el primer día nacional de solidaridad el 20 de febrero, que fue apoyado por la campaña Support Alabama Amazon Union. SAAU siguió con días de llamadas y tormentas de tweets dirigidos a los ejecutivos de Amazon y a los rompe-sindicatos Morgan Lewis, y luego se unió a los organizadores del Día contra el Racismo de la ONU y a docenas de organizaciones laborales, progresistas y comunitarias para un Día de Solidaridad el 20 de marzo. Más de 50 ciudades y pueblos de Estados Unidos organizaron concentraciones, piquetes y marchas en apoyo de los trabajadores de Alabama, para decir: “¡Solidaridad con el sindicato de BAmazon! No a la destrucción del sindicato de Amazon y al racismo”.

En Boston, más de un centenar de jóvenes socialistas, sindicalistas, trabajadores de Amazon, activistas contra la guerra y por la justicia de la vivienda, estudiantes, abolicionistas de las prisiones, trabajadores de la alimentación y de las guarderías se manifestaron en el interior del Whole Foods Market en el aburguesado South End. Los trabajadores vitorearon a los manifestantes y a los carteles que decían: “¡Los trabajadores negros importan! Unión, sí”. Entre los oradores se encontraban líderes del Local 103 de los Trabajadores Eléctricos (IBEW), la Coalición de Sindicalistas Negros (CBTU), el Local 26 de UNITE HERE, el Local 8751 de los Trabajadores Siderúrgicos Unidos, el Local 25 de los Teamsters, el Grupo Internacionalista, Alternativa Socialista y Workers World Party/Partido Mundo Obrero

Cientos de activistas, muchos de ellos de sindicatos, se reunieron frente a Whole Foods Market en Harlem, Nueva York, en solidaridad con los trabajadores de Bessemer Amazon. La concentración fue patrocinada por el CBTU, el Movimiento 12 de Diciembre y la Asamblea de Trabajadores contra el Racismo (WAAR). Además de apoyar la campaña sindical de Alabama, la gente exigió la libertad del preso político Mumia Abu-Jamal y el fin de la violencia contra los negros y los asiáticos.

Más de 50 personas se concentraron y formaron un piquete frente al centro de Whole Foods en Newark, N.J. Entre las organizaciones se encontraban People’s Organization for Progress, Teaneck Peace Vigil, N.J. Industrial Union Council, Veterans for Peace y el RWDSU organizando con los trabajadores de Bessemer.

Primero se concentraron frente al bufete de abogados Morgan Lewis de Filadelfia -contratado para romper el sindicato de los trabajadores de Amazon- y más de 125 personas marcharon hasta una concentración final en Whole Foods. Allí un niño rompió una piñata de Jeff Bezos, liberando docenas de monedas de oro de chocolate – ¡la riqueza producida por los trabajadores liberados del centibillonario propietario de Amazon!

Los activistas de Buffalo, Nueva York, se solidarizaron con los trabajadores mayoritariamente negros que se organizan en Alabama. Los automovilistas tocaron la bocina con entusiasmo en señal de apoyo, y muchos transeúntes expresaron su interés y tomaron literatura en el evento copatrocinado por el Centro de Trabajadores de Queen City y el WWP.

Muchas bocinas de camiones sonaron en el Centro de Cumplimiento de Amazon en Euclid, Ohio,mientras los camiones de dieciséis ruedas pasaban por la manifestación de los trabajadores de Bessemer. Hay apoyo a la organización sindical en Amazon, en Alabama, en Ohio y en todas partes.

La acción solidaria de Atlanta fue diseñada para ser visible – frente a un importante centro comercial en la carretera de tres y cuatro carriles Camp Creek. El Centro de Cumplimiento de Amazon, a sólo una milla de distancia, significó que muchos camiones de entrega de Amazon y Prime pasaron, muchos tocando la bocina de apoyo – junto con los conductores de Teamster, los conductores de autobuses y la gente en los coches. La multitud multinacional de estudiantes, activistas de larga data, enfermeras, trabajadores jubilados y miembros actuales del sindicato hicieron un video dinámico enviando el apoyo de Georgia a los trabajadores de Alabama.

Los trabajadores negros de Amalgamated Transit Union, la Federación de Empleados Estatales, de Condados y Municipales (AFSCME), los Trabajadores de la Comunicación (CWA) y CBTU hablaron con pasión sobre la necesidad de “¡Organizar el Sur!”.

Personas de clase trabajadora y miembros jubilados del sindicato desde Pensacola, Florida, hasta Foley, Alabama, se presentaron en una concentración de solidaridad frente al almacén local de Amazon, donde algunos que pasaban por allí saludaban y otros hacían sonar sus bocinas.

Los activistas de Houston repartieron folletos a los compradores en un enorme aparcamiento de Whole Foods, utilizando un megáfono para educar sobre el apoyo a los trabajadores de Alabama. La policía estaba en la tienda antes de que llegaran los manifestantes, lo que indica que Amazon está rompiendo los sindicatos. La seguridad y la dirección de la tienda acosaron a los que hablaban con los compradores y amenazaron con arrestarlos si no sacaban sus coches de la “propiedad de la empresa”. Los compradores se mostraron solidarios, muchos de ellos tomaron volantes con entusiasmo y estuvieron de acuerdo en que los trabajadores del Sur necesitan más sindicatos.

En la sede de Amazon Spheres/Amazon International de Seattle se celebró una animada concentración de solidaridad. La alcaldesa Jenny Durkan intentó que se cancelara la manifestación con el pretexto de que Amazon estaba celebrando una vacunación contra el COVID-19 en las cercanías, en un lugar que ni siquiera era visible desde la manifestación. El acto se desarrolló como estaba previsto; Durkan quedó expuesta como hostil a los trabajadores, y un amplio abanico de oradores pidió un firme apoyo a los trabajadores de Alabama. Hubo representantes del Local 19 del Sindicato Internacional de Trabajadores de Muelles (ILWU), del Partido Socialista de la Libertad, de Trabajadores Organizados por la Solidaridad Laboral, del Partido por el Socialismo y la Liberación y del Partido Mundial de los Trabajadores. Leith Kahl, del ILWU, dijo en el mitin: “Obviamente Jeff Bezos no nos quería aquí hoy – ¡pero estamos aquí, y volveremos!”.

Trabajadores, sindicalistas y simpatizantes se concentraron en un Whole Foods Market en Portland, Oregón, coreando “¡Los trabajadores de Amazon y Whole Food necesitan un sindicato ya!” Después de que Jeff Bezos adquiriera la cadena de alimentación en 2018, se recortaron las pausas de descanso y se dejaron de pagar las pausas para comer. Adam Nee, un trabajador de 13 años en Whole Foods, habló sobre sus esfuerzos para sindicalizarse allí. Brian Denning, despedido por Amazon por organizar un sindicato, habló de las condiciones deshumanizadoras a las que se enfrentó en un Centro de Cumplimiento de Amazon en Portland. Andy Terhune y Emmanuel Martínez de Workers World ayudaron a organizar el evento como parte de la coalición Support Amazon Workers.

Hubo dos piquetes matutinos en el área de la bahía de San Francisco, uno en Brisbane en la planta de Amazon Fresh y otro en un terreno recientemente adquirido (originalmente destinado a viviendas) para un futuro centro de distribución de Amazon. A continuación, una caravana de más de 60 coches y 20 ciclistas en Oakland reunió a ambos lados del Área de la Bahía. La caravana bloqueó una calle de tres carriles frente a Whole Foods durante 10 minutos con una ruidosa manifestación de solidaridad y terminó en Snow Park con más de 100 personas que asistieron a esa manifestación. Patrocinado por Support Alabama Amazon Workers-Bay Area, los tres eventos fueron organizados por una coalición que incluye People’s Strike-Bay Area, East Bay Democratic Socialists of America, IBEW, muchos trabajadores de base, sindicatos de profesores, el Comité del Frente Unido para un Partido Obrero de Masas y el Workers World Pary/Partido Mundo Obrero.

Contribuyeron a este artículo Devin Cole, Judy Greenspan, Michael Kramer, Ryan Lockwood, Jim McMahan, Dianne Mathiowetz, Monica Moorehead, Lyn Neeley, Joe Piette, Gloria Rubac, Susan Schnur y Maureen Skehan.