Vacunas: China contra el mundo occidental

Es la misma situación espantosa en Chicago. Los habitantes de Chicago que no son blancos, que constituyen la mayoría de los casos de COVID-19, han enfrentado enormes dificultades para inscribirse en las citas de vacunas debido a las barreras tecnológicas y los “desiertos de farmacia”. Según el diario The Guardian:

Pero los pedidos grandes no s ignifican que puedan cumplir con los pedidos rápidamente. Al igual que un vendedor de autos usados, solo presionan con fuerza para obtener más pedidos, eliminando a la competencia (en este caso, vacunas chinas y rusas) para controlar el mercado, pero no les preocupa cómo entregar sus productos o la calidad de estos. Con mil millones de dosis ordenadas, el primer lote de vacunas occidentales solo está garantizado para el mundo occidental. El resto del mundo, ¡lo siento! Tendrán que esperar meses, incluso un año, antes de recibir sus productos.

Sin embargo, “ordenado” no significa que hayan recibido las vacunas, o incluso que las recibirán pronto. En la reunión de las Naciones Unidas del 19 de febrero sobre las vacunas COVID-19, el secretario general de la ONU, António Guterres, criticó duramente la distribución “tremendamente desigual e injusta” de las vacunas COVID, en la que solo diez países del mundo, en particular los EE.UU., Canadá y ocho países occidentales europeos han tomado el 75 por ciento de todas las dosis de vacunas, mientras que otros 130 países no han recibido ni una sola dosis.

Según Our World in Data, para el 21 de febrero, aproximadamente 98 países/regiones estaban solicitando las vacunas. La inmensa mayoría (aproximadamente 85 países/regiones) ordenó vacunas de fabricación occidental (Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson). Aproximadamente 16 países pedían vacunas chinas (Sinopharm/Beijing, Sinopharm/Wuhan, Sinovac) mientras que nueve países solicitaban una vacuna rusa (Sputnik V).

23 de febrero – China y Rusia se encuentran entre los primeros países del mundo en vacunar a las personas [contra COVID-19], según el sitio web Our World in Data. Para el 15 de diciembre de 2020, al menos 1,5 millones de chinos habían recibido un golpe. Estados Unidos y el Reino Unido también habían comenzado sus campañas de vacunación a principios de diciembre; para el 15 de diciembre habían vacunado a alrededor de medio millón de personas.

