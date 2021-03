¡Que se abran las fronteras!

Entonces, el trágico accidente automovilístico cerca de Holtville no fue un incidente aislado. Como dijo una declaración de 2018 por la organización Fight for Im /migration and Refugees Everywhere (FIRE): “Para luchar por los inmigrantes/migrantes, debemos deshacernos de ICE por completo. Esto significa desmantelar los campos de concentración para inmigrantes y derribar cualquier muro fronterizo racista. Luchar por los refugiados significa comprender que muchos inmigrantes/migrantes están huyendo de las condiciones domésticas creadas por los EE. UU. Y debemos comprender el carácter global de esta crisis.

Defend workers’ rights, build Workers World! Make a donation to support WW>>>

Get Workers World by Email







Leave this field empty if you're human:

Stay connected