GM 1937, Amazon 2021: ¿De qué lado estás?

Esta fuerza laboral de mayoría afroamericana no sólo se enfrenta al hombre más rico del mundo, el director general de Amazon, Jeff Bezos, sino también a la segunda empresa más grande de Estados Unidos, y la novena del mundo. Amazon, incluida Whole Foods, propiedad de Amazon, tiene 1,37 millones de trabajadores sólo en Estados Unidos. Esta cifra no incluye a los repartidores. Amazon tiene la mayor capitalización bursátil -basada en el valor de las acciones y el número de acciones en circulación- de todas las empresas del mundo.

