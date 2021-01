Para combatir el fascismo: ‘La educación política es crucial para la gente’

Tania: Sólo quería añadir una cosa rápida. Creo que, especialmente en medio de una pandemia mundial, la gente puede sentirse muy aislada porque no nos estamos organizando como lo haríamos sin COVID-19. Pero lo que espero es que la gente que no sea miembro o candidato del WWP -o quizás seas alguien que no ha trabajado con el partido- puedas construir donde estás y la gente te ayude.

Tania: En la escuela nunca me enseñaron sobre el atentado contra MOVE [por la policía de Filadelfia]. Una vez que me uní al partido, fue cuando empecé a aprender. Incluso el movimiento Free Mumia, no lo conocía antes de hablar con los compañeros. Así que creo que la educación política es crucial para la gente – tal vez esto es un poco fuera de tema. Pero, por ejemplo, siempre que hablamos de la abolición de la policía, creo que es importante entender cómo la policía sólo sirve a una clase dominante. ¿Y qué protegen? Sólo la propiedad privada.

