Editorial: La pandemia de los especuladores capitalistas

Si el Congreso de los EE.UU. No aprueba un nuevo proyecto de ley de ayuda, 12 millones de personas perderán los beneficios por desempleo el 26 de diciembre. Frank Clemente, director ejecutivo de Americans for Tax Fairness, calculó: “Sus ganancias pandémicas [$1 billón] son ​​tan inmensas que los multimillonarios podría pagar una importante factura de alivio de COVID y aún así no perder ni un centavo de sus riquezas previas al virus”. (truthout.com, 11 de diciembre)

