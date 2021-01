Comentario: ¿Enfrenta EE.UU. una situación revolucionaria?

El deber ineludible de un socialista revolucionario es percibir los cambios que se están produciendo en la sociedad y que agudizan la lucha de clases y actuar sobre esos cambios sin vacilar. Cualquier organización socialista o persona socialista que no lo haga no puede ser considerada una defensora del proletariado (la clase trabajadora), y mucho menos una revolucionaria.

La falta de percepción de la agudización de las contradicciones de clase, especialmente cuando esa agudización conduce a la creación de una situación revolucionaria, relega al proletariado primero a una lucha espontánea y desorganizada y luego a la represión violenta y la derrota a manos del Estado. Los socialistas revolucionarios no pueden, bajo ninguna circunstancia, creer que tienen el derecho de permanecer de brazos cruzados mientras las las masas populares se reducen a nada bajo las huellas de los tanques de la opresión capitalista. En cambio, los revolucionarios deben tomar una acción decisiva, educando y organizando al proletariado para llevarlo al derrocamiento definitivo del dominio burgués.

Esta percepción crítica la otorga la aplicación del materialismo histórico. En 1915, Lenin describió las condiciones que indican el surgimiento de una “situación revolucionaria”, una situación en la que la burguesía puede ser derrocada y reemplazada por una dictadura del proletariado. Las tres condiciones que describió pueden resumirse asi: (1) cuando la clase dominante es incapaz de mantener el status quo de su gobierno; (2) cuando hay un marcado aumento en el sufrimiento entre los oprimidos; y (3) cuando hay un aumento de resistencia de los oprimidos contra su opresión.

Si analizamos las condiciones actuales de la lucha de clases en los Estados Unidos, no cabe duda de que Estados Unidos ha entrado en una situación revolucionaria.

Muerte de las ‘antiguas maneras’

Para comprender mejor esto, debemos mirar exactamente lo que dijo Lenin en “El colapso de la Segunda Internacional” y examinar las condiciones de la clase dominante y el proletariado en los Estados Unidos. Al describir el primer punto, Lenin dijo: “¿Cuáles son, en general, los síntomas de una situación revolucionaria? Ciertamente no nos equivocaremos si indicamos los siguientes tres síntomas principales: (1) cuando es imposible para las clases dominantes mantener su gobierno sin ningún cambio; cuando hay una crisis, de una forma u otra, entre las “clases altas”, una crisis en la política de la clase dominante, que lleva a una fisura a través de la cual estalla el descontento y la indignación de las clases oprimidas. Para que se produzca una revolución, suele ser insuficiente que “las clases bajas no quieran” vivir a la antigua; También es necesario que ‘las clases altas no puedan’ vivir a la antigua”.

Lenin nos dice que durante una situación revolucionaria, “es imposible que la clase dominante mantenga su dominio sin ningún cambio”. En otras palabras, los métodos tradicionales de gobernar al proletariado han fracasado o fracasarán en el futuro cercano y, por lo tanto, la clase dominante se ve obligada a cambiar de política en contradicción con su preferencia establecida. De lo contrario, no realizar este cambio resultaría en un colapso sistémico.

Lenin continúa aclarando que esta incapacidad de mantener el status quo constituye una crisis para la clase dominante. Específicamente, es una crisis de política. Los métodos establecidos de gobierno ya no están produciendo resultados deseables y los problemas consiguientes crean una “fisura a través de la cual estalla el descontento y la indignación de las clases oprimidas”.

¿Existe hoy una “crisis en la política de la clase dominante” en Estados Unidos? No, hay varios. Tanto el estado burgués como sus administradores políticos están atravesando múltiples crisis políticas. Es común que la explotación capitalista haga que “las clases bajas [no] quieran vivir a la antigua”. Si ese fuera el único obstáculo, la burguesía, con su fuerza superior, podría obligar al proletariado a obedecer. Pero la naturaleza de la crisis actual hace que “las clases altas no puedan vivir a la antigua”; Tanto el poder coercitivo (militar) como el persuasivo (político) de la clase dominante está menguando.

Tigres de papel

Considere la situación que enfrenta el estado. Engels definió al Estado como los defensores armados de la burguesía; la policía, el ejército, los tribunales y las cárceles. Estas fuerzas armadas que defienden el dominio burgués se han visto envueltas en una crisis que se desarrolla gradualmente durante los últimos 20 años.

El intento de los imperialistas estadounidenses de ocupar, aterrorizar y explotar los recursos del suroeste de Asia y el norte de África ha sido un desastre para el ejército estadounidense. Estados Unidos creía con arrogancia que fácilmente podría ocupar esta región, pero la resistencia local al imperialismo rompió el cuerpo del ejército estadounidense en las montañas de Afganistán y lo estranguló en los callejones de Faluya.

Estas invasiones fallidas han tenido un impacto tremendo en los soldados estadounidenses. Los oficiales del ejército se quejan de que ya no pueden alcanzar sus objetivos de reclutamiento (tinyurl.com/yapzx4p6), los miembros de los escuadrones de la muerte de EE.UU. (A los que se hace referencia como “fuerzas especiales”) están agotados por el despliegue repetido y la jubilación anticipada (tinyurl.com / ya2e3s3s) y los operadores de drones están experimentando altos niveles de PTSD a pesar de su distancia de las víctimas de sus misiones de bombardeo. (tinyurl.com/y832qj7n) Este es un ejército que ha sido molido hasta la médula.

¿Y qué hay de los soldados domésticos del capital? Si el proletariado se levanta, la aplicación de la ley local será la primera línea de defensa de la burguesía. Pero su situación es igualmente terrible. Por ejemplo, los oficiales de policía de la ciudad de Nueva York se quejan de que la moral está cayendo en picado y las solicitudes de jubilación están aumentando. (tinyurl.com/y7rg3y6s)

Estos agentes de represión se están debilitando bajo el resplandor del escrutinio público. La policía finalmente se está dando cuenta de que es despreciada por todos aquellos que detestan la opresión y que el mundo los reconoce como una violenta milicia supremacista blanca. No pueden tolerar la condena justificada que viene con sus acciones.

La Patrulla Fronteriza, cuya larga historia de atrocidades solo llamó la atención nacional cuando sus crímenes aumentaron durante la administración Trump, está sufriendo un dilema similar. Menos personas están dispuestas a unirse a su despreciada agencia y sus filas están deprimidas por la avalancha de condenas que han recibido. (tinyurl.com/y3neksb2)

¿Cuánto tiempo pueden las fuerzas del orden de EE.UU. soportar la disminución del reclutamiento, el aumento de la jubilación y el deterioro de la moral?

El debilitamiento del Estado crea la necesidad de que la élite política mitigue la ira de las las masas populares con palabras suaves y falsas promesas. Pero actualmente hay un fracaso de la burguesía para controlar la conversación. Su tradicional dominio de los medios de comunicación, junto con las restricciones bizantinas sobre el acceso a las urnas y las calificaciones del debate público, habían impedido anteriormente que incluso las críticas de izquierda más tibias se transmitieran en un escenario nacional. Pero el aumento de la explotación, la explosión de los movimientos populares y la expansión de las redes sociales han llevado a un giro hacia la izquierda en el discurso público.

Los representantes más conocidos de este cambio: Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, et al. – son oportunistas de derecha que buscan no la destrucción del capitalismo, sino su mantenimiento, y por lo tanto deben ser nombrados como tales si buscamos educar a las las masas populares en lugar de engañarlas. Sin embargo, la fuente popular de este cambio político proviene de un impulso revolucionario por parte de las las masas populares. Es sólo la falta de organización política, la ausencia de un partido de vanguardia, lo que ha permitido la corrupción de las consignas y demandas revolucionarias, la adulteración y la desungulación de estas ambiciones populares.

El ejemplo más claro de esto fue la transformación del eslogan radical negro “Abolir a la policía” en el reformista “Desfinanciar a la policía”, el último de los cuales ha sido incautado por el Partido Demócrata y utilizado como bastón policial para darle en los dientes al movimiento Black Lives Matter.

No se equivoquen, las monstruos que acechan en Washington no quieren hablar de abolir o quitar fondos a la policía. No quieren arrodillarse ante los manifestantes adolescentes para participar en un momento de silencio (los políticos no aman más que el sonido de su propia voz). Y no tienen ningún interés en vestirse con telas kente o en la cultura africana en general. Hacen estas cosas no porque quieran, sino porque se han visto obligados a hacerlo. Han sido forzados por la justa rebelión del proletariado multinacional que ha sacudido un país y ha incendiado un recinto policial.

Antes del levantamiento de George Floyd, la burguesía había concentrado su energía para defenderse de una segunda campaña presidencial de Bernie Sanders. Si bien el socavamiento de su movimiento puede parecer una victoria para el capitalismo liberal, la mera existencia de tal carrera política muestra el fracaso de un sistema político previamente cerrado que había funcionado a la perfección durante décadas.

Hace veinte años, un candidato como Bernie Sanders no habría entrado en el escenario del debate, y mucho menos en la última vuelta de las primarias presidenciales demócratas. El Partido Demócrata, servidores leales y fieles a las compañías de seguros y los bancos, no tiene la menor intención de brindar atención médica universal, un salario digno o un indulto de aplastar los préstamos estudiantiles. Los candidatos que proponían tales políticas habían sido previamente rechazados por expertos obedientes como chiflados y se habían reído del escenario.

Pero tanto la prensa como los políticos han perdido el poder de silenciar a candidatos como Bernie Sanders. Esto se debe a que las políticas de Sanders están respaldadas por un movimiento proletario popular que exige airadamente todo lo que ha prometido y más. El ataque bipartidista a Sanders solo expuso el hecho de que el establecimiento político es enemigo del proletariado y sirviente de las grandes empresas.

Esta exposición ha obligado al Partido Demócrata a ser prudente en sus despidos de Bernie Sanders y del movimiento socialista en general. Todos estos cambios de comportamiento son muy inusuales para la burguesía, y los revolucionarios no deben dejar de notar este cambio junto con el malestar que ha causado entre la clase dominante. No pueden vivir a la antigua.

Agudizando las contradicciones

Al describir el segundo síntoma de una situación revolucionaria, Lenin dice que es: “(2) cuando el sufrimiento y las necesidades de las clases oprimidas se han agudizado más de lo habitual”.

La historia ha demostrado que las clases oprimidas pueden soportar un sufrimiento tremendo durante períodos muy largos sin protestar. Un aspecto peculiar de la naturaleza humana es que un aumento repentino de la crueldad, aunque sea breve, a menudo provoca una reacción más fuerte que una política prolongada pero inmutable de trato inhumano. Y así, Lenin explica que la agudización de las contradicciones, el aumento de la explotación, un aumento del sufrimiento, presagia un peligro para la burguesía.

Durante las últimas décadas, los salarios de los trabajadores se han mantenido casi completamente planos, a pesar del aumento de la productividad. Con cada año que pasa, los capitalistas roban una parte cada vez mayor de la plusvalía (ganancias) de los trabajadores, lo que hace que su riqueza se dispare. Este aumento de la explotación tocó por primera vez un punto crítico con la recesión de 2008, pero la falta de cambios sustanciales solo ha hecho que los problemas empeoren. Ahora, con la pandemia de COVID, las contradicciones del capitalismo se han vuelto nítidas.

Como WW informó recientemente, “las estadísticas son condenatorias: uno de cada seis hogares padece hambre; uno de cada cinco trabajadores está sin trabajo; unos 30 millones de inquilinos y propietarios se enfrentan a la falta de vivienda en los próximos meses de invierno. El número de muertos por COVID llegará a 300.000 en cualquier momento. El virus es ahora la principal causa de muerte en los Estados Unidos, transmitiendo enfermedades cardíacas y cáncer. Los hospitales no pueden hacer frente al aumento de casos de COVID”. (tinyurl.com/y62s2du7)

Además del creciente dolor de la explotación económica, también se percibe un aumento en el uso de la violencia por parte del estado. Debido a que el estado, con insensible desprecio por el valor de las vidas de los negros, ni siquiera se molesta en rastrear los asesinatos policiales, nunca sabremos con certeza si ha habido un repunte en los últimos años. Lo que sí sabemos es que la proliferación de teléfonos con cámara ha llevado a un aumento en la exposición de esos delitos policiales. Muchos en las comunidades de color han hablado sobre el abuso policial durante décadas. Pero es solo con el nuevo fenómeno de los oficiales filmados regularmente que nadie en los EE.UU., –incluso el más reaccionario,– puede apartarse de la verdad condenatoria.

Incluso para aquellos en la comunidad oprimida, si bien pueden haber estado al tanto del abuso policial en su vecindario, anteriormente no podían estar seguros de que la policía en otro pueblo, ciudad o estado practicara el mismo terrorismo. Ahora, la gente de color en Ferguson, Missouri, sabe que su lucha es la misma que la de Staten Island, Nueva York. Un flujo digital conecta los corazones de millones de personas oprimidas en todo el país, vinculando un dolor colectivo y un grito colectivo de dignidad. La gente de color se ha despertado en un Estados Unidos donde el vil terrorismo racista de la policía es evidente e innegable, y ese pico de indignación y conciencia es la chispa que ha encendido un movimiento.

El sufrimiento de los oprimidos se ha vuelto más agudo de lo habitual, y los oprimidos se han vuelto más conscientes de ese sufrimiento.

Acción histórica

Lenin describe así el tercer síntoma de una situación revolucionaria: “… (3) cuando, como consecuencia de las causas anteriores, se produce un aumento considerable de la actividad de las las masas populares, que sin quejarse se dejan robar en ‘tiempos de paz’, pero, en tiempos turbulentos, son atraídas tanto por todas las circunstancias de la crisis y por las propias ‘clases altas’ en una acción histórica independiente ”.

Se ha establecido firmemente que la crisis del dominio burgués ha dado lugar a “tiempos turbulentos”. Pero, ¿han, estas crisis provocado un aumento en la actividad de las las masas populares? En el 2011, después de sumergirse en una recesión económica, el movimiento Occupy desafió el gobierno de Wall Street y se extendió rápidamente por todo el país.

El proletariado empezó a comprender la división entre trabajadores y capitalistas, declarando el poder del “99%”. Se establecieron campamentos desafiando a las autoridades locales y estallaron enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. La ola de ocupaciones se consideró tan amenazante para la burguesía que se lanzó una represión en todo el país, aplastando el movimiento Occupy con una violencia brutal.

En 2012, Trayvon Martin, de 17 años, fue asesinado por un justiciero supremacista blanco. En respuesta, varias mujeres negras queer crearon el hashtag #BlackLivesMatter. Tras los linchamientos policiales de Eric Garner y Michael Brown, el hashtag estalló en un movimiento y comenzó una batalla contra la ocupación policial. Carreteras, puentes y ciudades enteras fueron cerradas por las masas populares que crecían.

En el 2016, la lucha de los protectores de agua indígenas contra el oleoducto Dakota Access atrajo la atención de todo el país. La lucha en Standing Rock volvió a exponer la colonización y explotación en curso de la tierra indígena. Siguió una oleada de solidaridad, con activistas que viajaron por todo el país para unirse a la lucha contra la extracción de recursos a pesar de las tácticas de represión horriblemente violentas utilizadas por la policía y la seguridad privada.

No sería práctico producir un análisis año por año de la acción de las masas populares desde el 2011 hasta el presente. Baste decir que acabamos de presenciar la segunda oleada del movimiento Black Lives Matter, que puede ser la manifestación política más grande en la historia de Estados Unidos. (tinyurl.com/y8qt9ftc)

Esta última campaña contra el terrorismo policial fue tan feroz que la policía de Minneapolis (cerca del lugar del asesinato de George Floyd) se vio obligada a retirarse por completo, abandonando su propio recinto policial para ser incinerado por la multitud. Batallas similares tuvieron lugar en otras ciudades. No debe subestimarse el tremendo golpe que esto significó para la moral de la policía, como se discutió anteriormente, y una bendición para la confianza de los oprimidos, borrando para siempre el mito de la invulnerabilidad del estado.

Cabe señalar además que esta acción, como dijo Lenin, es independiente de la clase dominante. Las las masas populares populares se han tomado el asunto en sus propias manos, intentando alterar directamente la relación entre el capital y los trabajadores, la policía y los oprimidos, los destructores de planetas y los protectores del agua. Ésta es precisamente la acción independiente, que tiene – y seguirá teniendo – impacto en el curso de la historia, que Lenin describe como el tercer síntoma de una situación revolucionaria.

Habiendo establecido que las las masas populares han sido arrastradas a una acción histórica independiente, es importante distinguir entre esta acción y la creación de una conciencia de clase revolucionaria. El hecho de que las las masas populares populares estén en movimiento no significa necesariamente que hayan identificado correctamente las causas de su opresión, mucho menos desarrollado un plan efectivo para derrotarla. Este nivel de comprensión solo se puede alcanzar con la intervención de un partido socialista revolucionario que agita, educa y organiza activamente a las las masas populares, dirigiéndolas en la lucha de clases.

El análisis anterior ha establecido que los tres criterios establecidos por Lenin para la identificación de una situación revolucionaria se cumplen actualmente en los Estados Unidos de hoy. Pero el deber de un revolucionario no termina con la identificación de un fenómeno; un verdadero revolucionario debe actuar sobre su análisis. “Los partidos socialistas no son clubes de debate, sino organizaciones del proletariado combatiente. … ”

¿Lo que se debe hacer?

Ahora debe abordarse un punto crítico; es decir, que una “situación revolucionaria” no es una revolución. Un gobierno en crisis puede recuperarse. En “El colapso de la Segunda Internacional”, Lenin explicó que ha habido muchas situaciones revolucionarias que no se trasladaron a la revolución, y que el factor determinante fue el cambio subjetivo de la acción revolucionaria de las las masas populares:

“La totalidad de todos estos cambios objetivos se llama situación revolucionaria. Tal situación existía en 1905 en Rusia y en todos los períodos revolucionarios de Occidente; también existió en Alemania en los años sesenta del siglo pasado y en Rusia en 1859-61 y 1879-80, aunque no se produjo ninguna revolución en estos casos. ¿Por qué fue eso? Fue porque no todas las situaciones revolucionarias dan lugar a una revolución; La revolución surge solo de una situación en la que los cambios objetivos antes mencionados están acompañados de un cambio subjetivo, a saber, la capacidad de la clase revolucionaria para emprender una acción revolucionaria de las las masas populares lo suficientemente fuerte como para romper (o dislocar) el antiguo gobierno, que ni siquiera en un período de crisis, ‘cae’, si no se derrumba”.

Este punto es vital por dos razones. La primera es que una situación revolucionaria es un estado temporal y transitorio. Es una oportunidad de cambio revolucionario que una vanguardia dilatoria e indecisa fácilmente puede desperdiciar y perder, con consecuencias desastrosas para el proletariado. Este desastre debe evitarse a toda costa.

El segundo factor es que debemos desarrollar una comprensión del “cambio subjetivo” mencionado. ¿Qué es la “acción revolucionaria de las las masas populares” y cómo puede desarrollar la fuerza para derrocar a la burguesía?

Aquí radica el papel del partido de vanguardia socialista. Las masas populares solo pueden construir su fuerza si están organizadas. El método comunista de organización (u “organización profunda”) fue desarrollado y utilizado por los comunistas en todas las revoluciones socialistas exitosas de la historia. Es un proceso que se puede resumir en agitación, educación, vacunación y organización.

El cuadro debe participar en la agitación entre las masas populares siempre que sea posible, provocando la indignación de las las masas populares y ayudándolas a comprender quiénes son sus enemigos de clase. La educación es vital para que las las masas populares comprendan la naturaleza de ese enemigo de clase y las tácticas correctas para derrotarlo. Para preparar a las masas populares para los rigores de la lucha, deben ser vacunadas, informadas de las tácticas del enemigo para que no se desmoralicen cuando la clase dominante y el estado respondan. Una vez hecho todo esto, las masas populares pueden ser arrastradas a organizaciones que concentren el poder de los trabajadores contra la burguesía. Volviendo a Lenin:

“Lo que estamos discutiendo es el deber indiscutible y fundamental de todos los socialistas, el de revelar a las masas populares la existencia de una situación revolucionaria, explicar su alcance y profundidad, despertar la conciencia revolucionaria y la determinación revolucionaria del proletariado, ayudarlo a pasar a la acción revolucionaria y formando, para ello organizaciones adecuadas a la situación revolucionaria”.

Vemos aquí que Lenin describe el proceso de agitación (despertar la conciencia del proletariado), educación (explicando su alcance y profundidad), inoculación (determinación revolucionaria) y construcción de organizaciones (adecuadas a la situación revolucionaria) como un “deber indiscutible y fundamental.” El proceso de organización profunda no es opcional y requiere un estudio serio por parte de cualquier revolucionario dedicado.

También lo hace la formación de organizaciones revolucionarias. Durante la Revolución Rusa, estas organizaciones fueron llamadas “Soviets” (en ruso, “consejos”) y permitieron al campesinado y al proletariado desarrollar un parlamento de los oprimidos que desafiaba el orden terrateniente burgués. El establecimiento de un gobierno obrero/campesino en competencia creó una situación de “poder dual” en la que solo un poder podía sobrevivir. Este es el único camino hacia la revolución socialista, el único medio de aprovechar el potencial de una situación revolucionaria.

Nos encontramos ahora en la coyuntura de revolución o ruina, socialismo o barbarie, exaltada victoria o derrota ruinosa. Los riesgos no podrían ser mayores. El camino que tenemos ante nosotros está despejado y, sin embargo, está cubierto por la sombra del peligro. Entendemos nuestras condiciones concretas y conocemos nuestra tarea. La pregunta a la que se enfrentan los comunistas no es, si estamos en una situación revolucionaria, sino: “¿Qué vas a hacer al respecto?”.

