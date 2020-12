Las empresas mienten, los trabajadores contraatacan

“Lost on the Frontline” investigó más de 240 muertes en el seguimiento de 1.413 trabajadores de la salud de primera línea. El informe encontró que “los empleadores no informaron más de un tercio de ellos a una oficina de OSHA estatal o federal, muchos basados en decisiones internas de que las muertes no estaban relacionadas con el trabajo, conclusiones que no fueron revisadas de forma independiente”. (tinyurl.com/y393ndr2)

Un artículo de The Guardian del 27 de noviembre informó sobre un estudio de Kaiser Health News que mostraba un patrón deliberado por parte de los dueños de negocios de negarse a asumir la responsabilidad de prevenir la transmisión en el lugar de trabajo, en parte al no reportar las infecciones por COVID en sus empresas. (tinyurl.com/yxcq8jqt)

Defend workers’ rights, build Workers World! Make a donation to support WW>>>

Get Workers World by Email







Leave this field empty if you're human:

Stay connected