Las vacunas mundiales de China: un cambio revolucionario

Las vacunas chinas tienen otra ventaja crucial: no requieren temperaturas ultracongeladas para su almacenamiento y envío. Para seguir siendo viables, las vacunas Pfizer deben almacenarse a -75 ° C (-103 ° F) ultrafrías y las vacunas Moderna a -20 ° C. Las vacunas chinas solo requieren refrigeración estándar de 2 ° C a 8 ° C (36 ° F a 46 ° F).

