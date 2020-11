La pandemia se eleva y la economía se afloja

Eso no ocurrirá de la noche a la mañana, por supuesto. Mientras tanto, los socialistas deben estar a la vanguardia de impulsar demandas que aborden las necesidades de supervivencia de la clase trabajadora. Estos incluyen trabajos bien pagados para quienes pueden trabajar e ingresos comparables para quienes no pueden; atención médica gratuita para todos; y condiciones de trabajo seguras, incluido el equipo de protección personal, la prestación por condiciones de vida peligrosas y no tomar represalias contra los trabajadores que se enferman, deben ser puestos en cuarentena o rehusarse a trabajar de manera insegura.

El socialismo es exactamente lo que necesitan los trabajadores de todo el mundo, y los EE.UU. no es una excepción. Con un sistema de salud socializado, los trabajadores ya no estarían a merced del complejo industrial médico con fines de lucro. No habría jefes de las grandes farmacéuticas, que solo ven signos de dólar en una vacuna contra el COVID y medicamentos de tratamiento muy necesarios. Habrán leyes para garantizar que se satisfagan las necesidades económicas básicas de todos.

Además, la economía de China no solo se ha reabierto y se ha recuperado, es la única economía nacional importante que se prevé que crezca en el 2020. Esto no es solo el alarde de China. ¡La predicción proviene del informe Perspectivas de la economía mundial del Fondo Monetario Internacional!

Incluso con las perspectivas de una vacuna COVID-19, es difícil para las masas trabajadoras y la gente oprimida ver la luz al final del túnel. Y una cura para la pandemia no curará al capitalismo de su propia enfermedad incorporada: un impulso para maximizar las ganancias individuales reduciendo los costos laborales y, por lo tanto, superando a los competidores. Esto, desde principios del siglo XIX, ha provocado recesiones económicas cíclicas (crisis de sobreproducción) que son doblemente devastadoras en el período actual de declive capitalista generalizado. Muchos de los trabajos perdidos recientemente no volverán.

Los republicanos y los demócratas no han presentado un segundo proyecto de ley de estímulo urgentemente necesario, como la Ley HEROES aprobada por la Cámara, pero no por el Senado.

¿Por qué sube y baja el Dow Jones o el S&P? Las fluctuaciones de las acciones básicamente reflejan optimismo o pesimismo por parte del 1% sobre su resultado final futuro, es decir, su capacidad para maximizar la explotación del trabajo. Si hay una vacuna exitosa que eventualmente ayude a que los trabajadores vuelvan a producir lo que los marxistas llaman “plusvalía”, la porción de los ingresos por ventas que superan el costo de la fuerza de trabajo, obtendrán ganancias. Pero en este momento, los trabajadores no pueden producir riqueza si están enfermos, muertos o deben ser puestos en cuarentena para no llevar el virus al lugar de trabajo.

