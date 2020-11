¡La autodefensa es un derecho! protesta en California contra violencia doméstica

La protesta – durante el mes de octubre de la Concienciación sobre la Violencia Doméstica – fue organizada y coordinada por No Justice Under Capitalism, una coalición del Área de la Bahía que protesta por las condiciones dentro de las prisiones para las personas con COVID, y Survived and Punished, que apoya a las mujeres encarceladas y a las personas trans dentro de las prisiones de mujeres.

La protesta, durante el mes de octubre, fue organizada y coordinada por No Justice Under Capitalism (No hay justicia bajo el capitalismo), una coalición del área de la bahía que protestaba por las condiciones dentro de las prisiones para las personas con COVID, y Survived and Punished (Sobrevivida y Castigada), que apoya a las mujeres encarceladas y a los transexuales dentro de las prisiones de mujeres.

Defend workers’ rights, build Workers World! Make a donation to support WW>>>

Get Workers World by Email







Leave this field empty if you're human:

Stay connected