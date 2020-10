¿Respuesta a la amenaza fascista? ¡Lucha de la clase trabajadora!

Por Workers World Party/Partido Mundo Obrero

Los siguientes son comentarios ligeramente editados del seminario web del 8 de octubre del Workers World Party/Partido Mundo Obrero los recientes debates electorales, con el primer secretario del WWP, Larry Holmes, en la ciudad de Nueva York, la principal camarada Teresa Gutiérrez en San Antonio y el camarada moderador Ted Kelly en Filadelfia. Sintonice los jueves a las 8 p.m. ET / 5 p.m. PT para un análisis revolucionario de los miembros de WWP y nuestros aliados. Los videos de WWP están disponibles en youtube.com/wwpvideo.

Ted Kelly: Hemos hablado sobre el complot fascista en Michigan [donde las milicias neofascistas planeaban secuestrar y matar a la gobernadora demócrata Gretchen Whitmer]. Hemos hablado sobre el creciente peligro contra nuestros hermanos, hermanas y hermanos trans, contra las decenas de miles de inmigrantes en los campos de concentración de los Estados Unidos que están sufriendo de todo, desde la muerte en la pandemia hasta las esterilizaciones forzadas. Entonces, ¿es Trump fascista? Y si es fascista, ¿no deberíamos unirnos a los demócratas para detener a Trump? ¿Qué hacemos si Trump no cede? O peor aún, ¿qué hacemos si Trump gana? Estas son preguntas que creo que están en la mente de la clase trabajadora en este momento.

Teresa Gutiérrez: Creo que Trump es un fascista. Si camina como un pato y habla como un pato, es un pato. Pero no vivimos bajo un sistema fascista. Esa es la diferencia. Si viviéramos bajo el fascismo, no podríamos tener esta reunión. Están ocurriendo acciones fascistas, eso es seguro. Pero todavía no vivimos bajo el fascismo. Creo que hay un elemento de la clase dominante que se está preparando para el fascismo. No lo sabemos, no estamos en las salas de juntas donde podemos escuchar estas cosas. Pero tenemos que estar preparados para cualquier cosa.

Ésa es una de las razones por las que es tan importante ser internacionalista revolucionario. Hay muchos activistas que no ven el hecho de que muchos de nuestros problemas podrían resolverse quitando dinero al Pentágono. El dinero que se destina a la “defensa” y la guerra de Estados Unidos podría usarse para el alivio de COVID, para el cuidado de la salud, para la educación, etc.

Pero no se puede rechazar por voto al imperialismo; no se puede rechazar por voto al fascismo. Hay que arrancarlo de raíz y eso es una lucha intensa. He tenido el privilegio de viajar y conocer a muchos activistas y revolucionarios de todo el mundo, específicamente de América Latina. Allí tenemos hermanas, hermanos y familiares que han experimentado el fascismo, como nuestros camaradas chilenos del presidente Augusto Pinochet, que era fascista. Decenas de miles de trabajadores fueron masacrados en Chile.

Aprendemos de estos camaradas lo que se necesita para permanecer en la lucha día tras día, noche tras noche. Por eso tenemos que ser internacionalistas, porque nuestros camaradas, hermanas, hermanos y familiares de todo el mundo han experimentado el brazo desnudo del capitalismo. Tienen mucho que enseñarnos y hay mucho que podemos aprender de ellos.

Por eso tenemos que plantear siempre que no hay fronteras en la lucha obrera. No solo nos preocupamos por la clase trabajadora en los Estados Unidos. Nos preocupamos por cada trabajador. Especialmente porque el imperialismo estadounidense ha creado las condiciones que han obligado a las personas a abandonar sus países de origen.

El internacionalismo tiene que formar parte de nuestro programa en los próximos días. Es un principio del trabajo del Partido y tiene que ser un principio del movimiento.

Larry Holmes: Desde una perspectiva marxista, el fascismo se ve de manera diferente dependiendo de quién eres en la sociedad. Para nosotros, ¿qué es un fascista? Un fascista es alguien que es violentamente racista, violentamente homofóbico, violentamente antiobrero, quiere aplastar a los sindicatos, quiere aplastar a los oprimidos, aplastar a los trabajadores migrantes, llevar a cabo guerras tanto más allá de las fronteras de los Estados Unidos como dentro de la frontera.

Desde el punto de vista de la burguesía, dirán que un fascista es alguien que quiere negar la democracia burguesa y ser un tirano, ser un líder autoritario, destituir al Congreso y emitir edictos, etc.

Lo que los marxistas entienden es que el fascismo no proviene de alguna ideología. No nace en la cabeza de las personas, ni el ultrarreaccionario ni el estado policial forman parte de él.

El fascismo es una respuesta extrema y desesperada a una enorme crisis en el sistema capitalista. Y la burguesía se discute entre sí: “¿Cómo vamos a salvar nuestro sistema?” Algunos dirán: “Bueno, esto es tan malo que la única forma en que podemos salvar el sistema es movilizar alguna base social – la pequeña burguesía, los propietarios de pequeñas empresas – y tratar de infectar a algunos de la clase trabajadora con racismo, homofobia y sexismo”. . Regresar al pasado cuando los oprimidos ni siquiera podían levantar la cabeza. Y hacer lo que sea necesario para aplastar a los sindicatos y aplastar a la clase trabajadora y dividirla”.

El fascismo para la burguesía es una solución extrema y dolorosa a lo que ellos creen que es una terrible crisis existencial para su sistema, como que si no hacen algo extremo, ¡podrían perder su sistema!

Creo que toda la burguesía es como Trump. Es solo que Trump lo muestra. Pero la burguesía dice las mismas cosas. Toda la mierda sexista y abominable que dice, lo dicen entre ellos. Trump se da cuenta de que hay un sector al que puede llegar, que puede movilizar sobre esa base, siendo “honesto” y llamando a atacar a los oprimidos.

La pregunta es ¿qué tan profundo es su apoyo en la clase dominante? Y tiene algo de apoyo en la clase dominante. ¿Y cuál es la fuerza de su base social? Creo que estas cosas estarán en juego en las próximas semanas, a principios de noviembre y más allá.

¿Quieres luchar contra estos fascistas? Los demócratas te llevarán a la destrucción. Si se depende de los demócratas, los fascistas ganarán. De hecho, uno tiene que preocuparse si Biden gana y su victoria es aceptada, lo cual es cuestionable, ¿qué hará este movimiento fascista en respuesta a él? ¿Crees que se van a quedar callados? ¿Crees que solo dirán “Perdimos”? ¿Crees que de eso se tratará el 2021?

Necesitamos la verdadera estrategia para derrotar al fascismo que se está organizando sobre la base de la clase trabajadora para la lucha de clases de masas, ¡los trabajadores y los oprimidos contra el sistema capitalista! Primero, de formas pequeñas, desiguales, según el lugar donde se encuentre, pero a medida que pasa el tiempo, de formas más grandes y coordinadas. Esta es la lección que aprendieron compañeros y dirigentes del movimiento comunista durante la década de 1930 en Italia, en Alemania, en España y de diferentes maneras, en Chile y en Grecia, no solo ahora sino hace cincuenta años. Los grandes ejemplos históricos son Hitler y Mussolini, pero de ninguna manera son los únicos ejemplos.

Este es un punto de inflexión para quienes se ven a sí mismos como socialistas radicales, comunistas, anticapitalistas, que se orientan hacia la clase trabajadora. Se trata de la importancia de la lucha de clases y la necesidad de hacer lo que debemos hacer para organizar nuestra clase. Eso es mucho trabajo. Pero, ¿quién dijo que algo importante no sería un gran desafío y mucho trabajo?

Esa comprensión y el compromiso de hacer ese trabajo es lo que te convierte en un revolucionario. No solo una buena retórica o un buen discurso. En una crisis, ¿estás listo para entrar? ¿Estás listo para hacer lo que tienes que hacer? ¿Estás listo para dedicar tiempo, hacer los sacrificios?

Teresa Gutiérrez: Sobre el fascismo, la gente debería tomar nota de esto: el camarada Fidel Castro siempre dijo que el fascismo no vendría a Estados Unidos. Y yo le creo. Tiene que ver con la gente de este país. Odiamos a este gobierno. Odiamos este sistema. Pero amamos a nuestra clase trabajadora. Y nuestra clase trabajadora no permitirá el fascismo en este país. Fidel lo creía y yo estoy de acuerdo con él.

Los jóvenes saben que no hay esperanza bajo el capitalismo, y por eso que un sector de ellos estaba a favor de Bernie Sanders, que era un abierto “socialista”. Si el Partido Demócrata quisiera un símbolo de cambio, lo habrían elegido. (Sí, es un anciano blanco; ¡parece que no pueden escapar de eso!) Pero estaba a favor de Medicare para todos, y elegirlo habría sido un guiñon de ojo a la base del partido que se estaba organizando y enojado con el capitalismo.

Pero los demócratas no hicieron eso y no pudieron hacerlo porque están demasiado en deuda con Wall Street. El Partido Demócrata puede parecer diferente: puede parecer más negro, más moreno, más sindicado, pero, al igual que el Partido Republicano, está en deuda con Wall Street.

Workers World Party/Partido Mundo Obrero entiende que hay activistas por los derechos de los inmigrantes y activistas sindicales que tienen un poco de esperanza de que si votan por Biden, este presidente fascista, sexista y supremacista blanco será derrotado. Y debería ser derrotado. No estamos reñidos con esos sentimientos entre las personas que luchan por su comunidad. No estamos reñidos con ellos.

Si el Partido Republicano y Trump han pedido a la policía y a las milicias de derecha que salgan a aterrorizar a los votantes en las urnas, creo que deberíamos estar ahí para defender a las personas negras y morenas que pueden estar votando. ¡Imagina! Los republicanos piden que la misma policía que mató a Breonna Taylor vaya a “monitorear” los sitios de votación, muchos de los cuales ya han sido cerrados por los republicanos.

Defendemos el derecho de voto de los negros y morenos y de la clase trabajadora.

Estoy orgulloso de nuestro Partido por asumir esa posición. Pero del 3 de noviembre al 20 de enero podría ser una tormenta de nieve en este país. Conocemos la arrogancia de Trump. Sabemos que los demócratas no son capaces de luchar contra él. Y sabemos que la única transferencia de poder que debe preocuparnos es la transferencia de poder al pueblo.

Entonces, el 4 de noviembre, el día después de las elecciones, tenemos que salir a las calles para organizarnos para el alivio de COVID, detener el terror policial y todas las demás demandas de liberación de los trabajadores y los oprimidos. Ese es nuestro programa. Eso es por lo que estamos luchando. Les pedimos a todos que se unan a nosotros en esta lucha.