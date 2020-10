Obreras negras y latinx lideran huelga hacia la victoria

En julio, en una votación histórica y aplastante, los proveedores de cuidado infantil en California votaron a favor de sindicalizarse, una victoria sorprendente para el movimiento laboral estadounidense. Votaron para establecer y ser representados por Child Care Providers United, una colaboración entre United Domestic Workers of America/American Federation of State, County and Municipal Employees Local 3930 y SEIU Locals 99 y 521.

Defend workers’ rights, build Workers World! Make a donation to support WW>>>

Get Workers World by Email







Leave this field empty if you're human:

Stay connected