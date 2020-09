Carcel para los policías que mataron a Breonna Taylor

Al final, la única forma de abolir a la policía es abolir el sistema que ha sostenido a esta fuerza desde los días de la esclavitud estadounidense. Y ese sistema es el capitalismo, un sistema que prioriza las ganancias y la propiedad privada antes de satisfacer las necesidades humanas básicas de los trabajadores, que necesitan empleo, vivienda, atención médica, educación y mucho más. Solo una revolución socialista puede finalmente ganar estas demandas, no una elección, que no cambia las relaciones de clase.

En una declaración escrita leída por la tía de Taylor, Bianca Austin, Tamika Palmer afirmó que Cameron “tenía el poder de hacer lo correcto. Tenía el poder de iniciar la curación de esta ciudad. [Él] me ayudó a darme cuenta … Seamos siempre nosotros contra ellos. Que nunca estamos seguros cuando se trata de ellos”. Ella continuó diciendo que “no tiene fe en el sistema legal, en la policía, en las leyes que no están hechas para protegernos a los negros y morenos”.

Defend workers’ rights, build Workers World! Make a donation to support WW>>>

Get Workers World by Email







Leave this field empty if you're human:

Stay connected







Downloadable PDF