EDITORIAL – Manifestantes de BLM protestan asesinato de Jacob Blake 

La convención demócrata ofreció una alternativa, pero no una solución. Este partido nominó a la presidencia de los Estados Unidos a uno de los principales autores de un proyecto de ley duro contra el crimen de 1994 que terminó sentenciando a un número enormemente desproporcionado de personas negras y morenas a la cárcel. Para vicepresidente, los demócratas nominaron a una ex fiscal general de California que se describe a sí mismo como “policía superior”.

