¡Detengan el ataque de Trump a la oficina de correos!

Los trabajadores postales con poco personal y con exceso de trabajo informan de incidentes en los que el correo no sale durante días o no sale en absoluto. El presidente de la Unión Estadounidense de Trabajadores Postales, Mark Dimondstein, dijo al informativo, The Atlantic, que los cambios eran “desmoralizantes” para sus miembros: “Están ordenando a los trabajadores que dejen el correo para otro día. Eso va en contra de nuestro ADN “. En cuanto a la supuesta justificación de la reducción de costos de DeJoy, Dimondstein enfatizó: “No se le llama la Empresa Postal de los Estados Unidos. ¡Se llama Servicio Postal de los Estados Unidos!” (14 de agosto)

Defend workers’ rights, build Workers World! Make a donation to support WW>>>

Get Workers World by Email







Leave this field empty if you're human:

Stay connected







Downloadable PDF