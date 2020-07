Revolución y democracia proletaria

La policía, como tantas instituciones en los Estados Unidos, está en decadencia a pesar de la afluencia de equipos militares caros. La rebelión actual ha mostrado las limitaciones del poder coercitivo del estado para detener incluso la resistencia espontánea y desorganizada. No tiene esperanzas de controlar una clase obrera unida que actúe con decisión. Bajo estas condiciones, el surgimiento de un estado obrero, la clase trabajadora actuando en defensa propia, no solo es posible, sino probable.

Cualquiera que aún tenga la falsa impresión de que el gobierno de los EE. UU. no está completamente impulsado por la avaricia capitalista tendría esas nociones rápidamente deshabilitadas por el surgimiento de una verdadera democracia de la clase trabajadora. No hay duda de que la clase obrera llegaría a las mismas conclusiones que la clase obrera rusa hace un siglo. Nuestras opciones serían aceptar el “gobierno supremo de los capitalistas” o “avanzar hacia la democracia real”.

El sistema capitalista de los Estados Unidos no podría haber surgido, ni puede continuar manteniéndose, sin la ayuda de la supremacía blanca y la opresión de los negros. Del mismo modo, el racismo anti-negro no podría continuar frente a los poderosos movimientos sociales que intentan ponerle fin, sin el poder y la influencia de la clase dominante capitalista, que aviva el racismo para dividir a la clase trabajadora, suprimir los salarios y mantener control político.

Sin embargo, los organizadores del FNL pudieron acceder a estas aldeas estratégicas y continuar organizando la revolución. De día, los aldeanos obedecían al gobierno títere. Pero por la noche, los organizadores del FNL proporcionaron agitación política, educación y organización. La cerca de alambre de púas no pudo bloquear la propagación de la revolución en Vietnam del Sur. Al igual que en China, los cambios sociales causados por la revolución no podían deshacerse si los imperialistas simplemente tomaban o mantenían el control militar.

“[Las] regiones donde el poder político rojo de China surgió por primera vez y es capaz de durar mucho tiempo no han sido las que no se vieron afectadas por la revolución democrática … sino regiones … donde las masas de trabajadores, campesinos y soldados aumentaron en gran número en el curso de la revolución democrática burguesa de 1926 y 1927. En muchas partes de estas provincias se formaron sindicatos y asociaciones campesinas a gran escala, y la clase obrera y el campesinado libraron muchas luchas económicas y políticas contra la clase terrateniente. y la burguesía”. (tinyurl.com/y2mfyke6)

“Las masas trabajadoras constituyen la gran mayoría de la población, controlan a los soviéticos, son conscientes de su poder como mayoría, ven en todas partes la promesa de una vida ‘democratizada’, saben que la democracia es la regla de la mayoría sobre la minoría (y no al revés, que es lo que quieren los capitalistas) … no pueden sino aspirar al gobierno supremo del pueblo, es decir, la mayoría de la población, a los asuntos que se manejan de acuerdo con la voluntad de la mayoría de los trabajadores en lugar de La minoría capitalista. … No hay otra salida. O volvemos al gobierno supremo de los capitalistas, o avanzamos hacia una democracia real, hacia decisiones mayoritarias. Este doble poder no puede durar mucho”. (tinyurl.com/y7jvezpe)

No pueden. Una situación en la que existen dos sistemas políticos rivales en el mismo país es inherentemente inestable. Si un gobierno es legítimo, el otro no puede serlo. ¿Pero quién determina la legitimidad? No se trata de aprobar leyes (dos gobiernos rivales pueden aprobar leyes que se contradicen entre sí). Lo que determina la legitimidad es el respaldo del pueblo.

Pero la acción colectiva es más fácil de describir que emprender. La clase trabajadora en la mayoría de los países, especialmente los Estados Unidos, no está unida. Está dividida en muchas líneas que incluyen, entre otras, raza, género, sexualidad, preferencia sexual, discapacidad, edad y estado de ciudadanía. La clase capitalista hace todo lo posible para reforzar estas divisiones para que los trabajadores no vean sus intereses comunes como una clase.

El principal problema para la clase trabajadora no es el capitalismo per se; Es división. Los miembros de la clase obrera superan con creces a la clase capitalista. Si el único problema que enfrentaban los trabajadores era la opresión de los capitalistas, entonces esos capitalistas podrían ser fácilmente derrocados en una sola tarde por la acción colectiva de la clase trabajadora.

