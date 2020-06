No es un motín – ¡REBELIÓN!

Los símbolos supremacistas blancos pro-Confederación no han escapado de la ira de los manifestantes, quienes han derrocado o difamado los monumentos de la Confederación en Birmingham, Alabama; Nashville, Tennessee; Richmond, Virginia; y Charleston, Carolina del Sur, se incendiaron las United Daughters of the Confederacy Memorial Building en Richmond y Market House, el sitio de una subasta de esclavos en Fayetteville, Carolina del Norte.

