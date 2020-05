Pandemia ha acelerado etapa final del capitalismo¡ El resto depende de nosotros! – Parte 2

Gran parte de las discusiones en el internet sobre el mejor camino hacia el socialismo a raíz de la nueva popularidad del socialismo, que ha estimulado el crecimiento de los socialistas demócratas de América y la campaña de Bernie Sanders, tienden a tener un defecto importante.

En general, las discusiones parecen suponer que debido a que las condiciones desfavorables para la radicalización de la clase trabajadora han perdurado durante mucho tiempo, son estáticas e inmutables para siempre. Como tal, las conclusiones son que el período del leninismo y la revolución han pasado hace mucho tiempo y que la clase trabajadora en los Estados Unidos nunca verá otra ruta para cambiar que no sean las elecciones capitalistas, ya que están vinculadas a las tradiciones, instituciones e influencia de la burguesía estadounidense.

Materialismo dialéctico y revolución

El problema con este pensamiento es que deja de lado un elemento esencial sin el cual todo cambio –especialmente la revolución– sería impensable. Ese elemento es el materialismo dialéctico. Las condiciones materiales, que cambian constantemente, en última instancia, obligan al cambio social, independientemente de cuánto tiempo lleve ese cambio o si lo vemos o no. La clase trabajadora puede estar políticamente inactiva durante muchas décadas, y luego los cambios drásticos en las condiciones materiales pueden impulsar a los trabajadores a un nuevo nivel de conciencia política, incluso conciencia revolucionaria, en un período de tiempo relativamente corto.

En este mismo momento, las condiciones materiales están en proceso de crear las condiciones políticas para el cambio revolucionario. ¡No debemos minimizar lo que está en juego aquí! Si las fuerzas que creen que la reforma y solo la reforma es posible son las únicas fuerzas que influyen en la clase trabajadora, será imposible que la clase obrera se libere de la clase dominante y sus partidos políticos. Eso, a su vez, socavará la independencia y el potencial revolucionario de la clase trabajadora y ayudará al capitalismo a sobrevivir una experiencia cercana a la muerte.

La última vez que la posibilidad de la revolución fue una amenaza real para la clase dominante estadounidense fue en el apogeo de la fuerza rebelde de la clase trabajadora en la década de 1930. El presidente Franklin Delano Roosevelt presionó sabiamente a la burguesía estadounidense para que aceptara las concesiones del New Deal a la clase trabajadora porque estaba preocupado por las perspectivas de una repetición de la Revolución Rusa en EE.UU. Esas fueron concesiones importantes. Pero también ayudaron al imperialismo estadounidense a sobrevivir a la Gran Depresión, lo que le permitió convertirse en el líder indiscutible del mundo capitalista durante la segunda guerra mundial.

Los marxistas han sido acusados de predecir prematuramente el fin del capitalismo desde que se publicó la primera edición del “Manifiesto Comunista” en 1848 en Londres. Baste decir que ninguna predicción es válida hasta que sea confirmada por los eventos. Sin embargo, eventualmente la alarma del lobo no será solo otra falsa alarma. Debemos tomar en serio las posibilidades. Por un lado, la clase dominante de Estados Unidos ya no parece tan invencible como solía ser.

Si uno mira detrás de la cortina del poderoso Oz, encuentras una clase dominante que nunca ha estado más insegura de sí misma. La mayoría de los miembros de la clase dominante aman a Trump porque ha estado dispuesto a hacer todo lo posible para enriquecerlos, no más tarde, sino ahora.

Aún así, el simple hecho de que un demagogo y charlatán vergonzosamente inestable e incompetente sea el líder del imperialismo estadounidense dice mucho sobre el estado de la clase dominante estadounidense. En realidad, la clase dominante imperialista más poderosa de la historia ahora es muy débil y desmoralizada y tiene poca credibilidad política. Además, su respuesta a la pandemia de COVID-19 la debilitará aún más. En el momento de la mayor crisis mundial de la historia, la elección del próximo presidente es entre Trump y Joe Biden, un político profundamente implacable que, como Trump, también es un agresor sexual.

Por supuesto, el imperialismo estadounidense sigue siendo muy peligroso, quizás incluso más peligroso ahora porque está luchando por su vida. El imperialismo estadounidense todavía tiene la economía más grande entre los países imperialistas, la mayor cantidad de armas nucleares y el ejército militar más grande y tecnológicamente más letal. Con una depresión económica que arrastra sus perspectivas de reelección, Trump podría intentar algo radical y violento para desviar la crisis a otra parte.

¿Qué hará la clase dominante? ¿Qué hará la clase trabajadora?

Nadie puede decir con certeza cómo se desarrollarán las crisis económicas y políticas que están ganando impulso. La clase dominante se ha visto obligada, al menos por el momento, a dejar de lado el libro de jugadas de austeridad que ha gobernado sus decisiones durante varias décadas. El gobierno ha actuado más drásticamente y mucho más rápido que en cualquier crisis anterior y ha inyectado billones de dólares a la economía. Es cierto que la mayoría de esos fondos se han destinado a las grandes corporaciones.

La mayoría de las personas que necesitan el poco dinero de ayuda que se supone que va a los trabajadores no lo han recibido todavía o no son elegibles para recibirlo. Aún así, el gobierno nunca ha pretendido proporcionar fondos de ayuda de emergencia en esta escala antes. Y nunca han hecho algo así en tan poco tiempo sin una gran lucha de masas que los obligue a hacerlo.

Que los capitalistas hayan hecho esto es una señal de cuán drástica e inusual es esta crisis. Algunos de los grandes capitalistas se quejan de que el gobierno está minando el capitalismo y está agregando billones de dólares a la deuda que romperá su sistema. ¿Qué hará la clase dominante cuando el sorprendente alcance del desempleo se vuelva innegable e irreversible? Si las fuerzas de la clase dominante logran llegar a un acuerdo entre ellas para continuar brindando cantidades históricamente masivas de ayuda de emergencia a la economía de forma indefinida, tal vez puedan evitar una rebelión social, mientras intentan encontrar una salida a la crisis. Ese escenario parece poco probable.

Es más probable que los capitalistas y sus políticos no acepten seguir gastando. La economía capitalista podría deslizarse en una caída libre. El aparato político del sistema a nivel nacional y en cada nivel inferior que podría paralizarse y comenzar a desmoronarse. La policía, en quien se basa el sistema como su primera línea de defensa contra los trabajadores, puede desmoralizarse e ser ineficaz. Los miembros de las fuerzas armadas podrían dividirse en base a la clase.

Imagínese bajo estas circunstancias si el movimiento de la clase trabajadora estuviera creciendo y envalentonado, altamente organizado y preparado para una lucha por el poder. Este escenario suena demasiado bueno para ser verdad. Lo que realmente se desarrolla será mucho más complejo y prolongado que esto. Sin embargo, nunca haremos una revolución a menos que podamos imaginar la posibilidad de una.

¿Un nuevo peligro fascista?

Nada ilustra más los peligros para el movimiento obrero que las amenazas de guerra y fascismo. Las potencias imperialistas utilizaron ambas armas para desviar la crisis capitalista de los años treinta. Un colapso económico catastrófico, una clase dominante debilitada y una gran parte de la pequeña burguesía que pierde sus negocios son las condiciones clásicas que podrían empujar a una sección de la clase dominante a recurrir al fascismo para salvar su sistema. Trump ha ayudado a allanar el camino para tal contingencia.

Tenemos que tomar este peligro extremadamente en serio. Sin embargo, no es inevitable que un movimiento fascista sea lo suficientemente fuerte como para hacerse cargo del gobierno y el aparato estatal. El factor decisivo no será ninguna elección en particular o si los líderes del Partido Demócrata tienen más cargos elegidos que los republicanos. El objetivo principal de los multimillonarios que financian un movimiento fascista en un momento de crisis grave es aplastar el movimiento de la clase trabajadora. Sin embargo, en última instancia, no solo será el tamaño y el nivel de organización del movimiento de la clase trabajadora, sino el sentido de su propia fuerza y poder, así como su orientación revolucionaria, lo que determinará qué fuerza aplasta al otro.

Organización masiva de clase obrera: una necesidad política absoluta

A pesar de todo a lo que está siendo sometida la clase trabajadora, se está levantando y luchando. Cuando las condiciones vuelvan a ser seguras para que los trabajadores salgan a las calles en masa, y no podemos saber cuándo será eso, es probable que la ira y la rebelión masivas sean algo que nunca antes habíamos visto. Incluso en condiciones extremadamente difíciles, los trabajadores en trabajos donde no tienen el beneficio de pertenecer a un sindicato, como Amazon, Whole Foods, Instacart, Target y otros, organizaron abandonos de puestos y huelgas el 1 de Mayo para exigir condiciones de trabajo seguras y días de enfermedad pagados.

Desde trabajadores de la salud hasta trabajadores agrícolas migrantes, trabajadores de tiendas de comestibles y prisioneros, los trabajadores de todas partes luchan por el derecho a mantenerse con vida. Las fuerzas progresistas y revolucionarias necesitan apoyar a estos trabajadores. Ese apoyo debe mostrarse en más que palabras. Debe mostrarse en actos concretos de solidaridad. Los millones de trabajadores desempleados van a forjar un movimiento. Debemos ayudar a estos trabajadores con sus necesidades organizativas, y de cualquier otra manera que sea útil y posible.

Muchos sindicatos están perdiendo miembros. Eso significa que perderán recursos, lo que hará que sobrevivir sea más difícil. Por otro lado, el período más grande y militante de organización de los trabajadores puede estar abriéndose ahora. Y será una organización de base popular de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. La organización masiva de la clase trabajadora incluirá a todos los trabajadores, incluidos los trabajadores encarcelados, los trabajadores migrantes, los indocumentados, los desempleados, las trabajadoras sexuales, los vendedores ambulantes, los contratistas independientes y todos los demás trabajadores que el sistema quiera marginar. Esto incluye trabajadores de planta, trabajadores de oficina, trabajadores de bajos salarios y trabajadores municipales, estatales y federales.

La organización de la clase trabajadora es más que una estrategia. Es una necesidad política absoluta, sin la cual no podemos maximizar la solidaridad de clase y prevalecer en la creciente lucha de clases. Los sindicatos que estén listos para ayudar en esta tarea marcarán la mayor diferencia. Pero si dichos sindicatos no están involucrados, no podemos permitir que eso frene la organización de los trabajadores.

Dependerá de los trabajadores, con toda la ayuda y solidaridad que podamos brindar, formar asambleas de trabajadores o consejos de trabajadores en todos los niveles, desde el lugar de trabajo hasta la ciudad y la región. La ventaja de las asambleas de trabajadores es que están abiertas a todos los trabajadores y desempleados, independientemente de las circunstancias. Deben estar abiertos a estudiantes y jóvenes, jubilados y cualquier otra persona que pueda ayudar. Si están abiertos, hará que el movimiento obrero sea potencialmente enorme, inclusivo y no se vea frenado por los lazos con el Partido Demócrata o por ideas y concepciones limitantes y limitadas que desafortunadamente son demasiado comunes entre el liderazgo actual del movimiento obrero organizado.

Además, si bien el lugar de trabajo, la industria y la geografía siguen siendo fundamentales para organizar a los trabajadores, los cambios y las nuevas condiciones hacen que la necesidad de organizar a los trabajadores más allá de su lugar de trabajo y, a pesar de otras circunstancias, sea posible y necesario. A medida que muchas luchas se convierten en luchas más grandes, y luego luchas políticas y luego luchas por el poder, minimizar todo lo que crea barreras y límites en la organización de la clase trabajadora será una necesidad estratégica.

¡Preparémonos para lo que nos espera!

Para aquellos activistas que están desmoralizados al final de la campaña de Bernie Sanders y están agotados después de dedicar tanta energía a luchas difíciles que no resultaron bien, aquellos que creían que un mundo mejor es posible, pero que recientemente cuestionaron esa creencia, o quienes están traumados y se sienten impotentes por lo que ha sucedido en los últimos meses o incluso antes, presten atención.

La diferencia entre el mundo de hace unos meses y el mundo de hoy es incalculable. Todo ha cambiado. Todo lo que muchos de nosotros sentimos ahora es sufrimiento, miedo e incertidumbre. Pero de tales dolores de parto, nacen revoluciones.

De que el capitalismo se acabe antes o después no depende solo de la voluntad de los revolucionarios. Otras condiciones más allá de nuestro control también deben estar presentes. Sin embargo, nuestra voluntad y disposición podrían volverse decisivas. Si no estamos dispuestos y listos, ¿estamos dispuestos a empujar la tarea de acabar con el capitalismo a otra generación y permitir que el sistema continúe torturando y poniendo en peligro el planeta y toda la vida en él?

Trabajemos todos para restaurarnos y restaurarnos unos a otros para que podamos hacer historia. Los trabajadores y los pueblos oprimidos de este planeta necesitan revolucionarios dedicados que estén dispuestos a sacrificar todo para allanar el camino para un nuevo mundo libre de toda opresión. No necesitan revolucionarios para sustituir a las masas. Necesitan que todos den a la lucha lo que puedan dar, y necesitan a aquellos que puedan hacer que la lucha sea el trabajo de su vida.

