COVID-19 y hechos básicos de la economía marxista

Y esa es la clave de lo que le está sucediendo a la economía capitalista ahora. Cuando los trabajadores no trabajan, no se crea ningún valor nuevo. Sin embargo, la forma en que funcionan los mercados capitalistas es que anticipan más y más crecimiento a medida que los trabajadores van a trabajar todos los días y crean un nuevo valor mientras son explotados por los patrones. Cuando eso no sucede, hay una gran crisis.

