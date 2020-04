Pandemia y capitalismo están detrás del aumento del hambre en EE.UU.

Los productores lecheros están vertiendo millones de galones de leche en las lagunas. Los productores agrícolas están volcando las verduras frescas al suelo. Se están destruyendo miles de millones de dólares en alimentos.

Esto está sucediendo mientras millones de personas hacen fila para llegar a los bancos de alimentos locales que no pueden satisfacer la enorme demanda, que es mayor debido a los despidos de 22 millones de trabajadores relacionados con el coronavirus.

¿Por qué es esto? La escasez de alimentos no existe en los Estados Unidos. De hecho, hay abundancia de alimentos. Pero muchos agricultores no pueden vender a los compradores habituales, como restaurantes, hoteles y escuelas, ya que muchos están cerrados debido a la pandemia. La red de distribución a esos clientes se ha volcado y miles de agricultores no pueden permitirse el lujo de transportar alimentos por todo el país.

Si no se compran alimentos, si no hay mercados, si no se pueden realizar ventas y obtener ganancias, los alimentos se destruyen, en lugar de donarse a los millones que los necesitan.

Bajo el capitalismo, la comida es una mercancía. Al igual que todos los productos básicos, desde teléfonos celulares hasta automóviles, se produce para ser vendido con fines de lucro. Si los agricultores no pueden permitirse enviar alimentos, se desperdicia. Y si los trabajadores no pueden permitirse el lujo de comprar lo que se encuentra en los estantes de los supermercados, no lo hacen a menos que un banco de alimentos, una organización religiosa o comunitaria o un sindicato lo proporcionen. Así es como opera el capitalismo.

Si las tiendas están comprando menos alimentos porque sus clientes se quedan en casa debido a las advertencias pandémicas o no pueden darse el lujo de comprarlo, como es el caso de muchos trabajadores desempleados, los agricultores se deshacen de ellos. Cuando los restaurantes, que habitualmente compran la mitad de los productos agrícolas, no compran, se quedan sin cosechar, sin embalar, sin transportar y, por lo tanto, sin vender.

Hambre en el país más rico

La pandemia ha puesto de relieve la precariedad de la vida de los trabajadores en los Estados Unidos capitalistas, y ha intensificado la contradicción entre la producción y distribución de alimentos. Ha revelado el hambre y la desnutrición generalizadas que existían en el país más rico del mundo incluso antes de la llegada de COVID-19, porque muchas personas no pueden pagar los alimentos. No se cultiva ni fabrica como servicio público. Bajo el capitalismo, producir y vender esta necesidad es un medio para un fin: las ganancias.

Antes de la pandemia, 37 millones de personas aquí estaban “insuficientes en alimentos”, un término elegante para hambrientos. Alrededor de ese número recibió beneficios inadecuados del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria. El año pasado, 40 millones de personas tuvieron que depender de bancos de alimentos y comedores populares. Los trabajadores de bajos salarios, las personas mayores y las personas con discapacidad dependen de esta asistencia.

Pero luego golpeó COVID-19: 22 millones de personas fueron despedidas, suspendidas o tuvieron recortes salariales. Alrededor del 59 por ciento de los trabajadores, desproporcionadamente negros y latinos, habían estado viviendo de un sueldo a otro. Ahora, muchos de los recién desempleados no pueden pagar alimentos para sus familias y han recurrido a los bancos de alimentos.

Las imágenes de las noticias mostraron a 10.000 personas en fila y esperando durante horas en un centro de distribución de alimentos de San Antonio. Esta impactante escena se repite en todo el país todos los días, a medida que la demanda se dispara, en algunas ciudades en un 50 por ciento. Los operadores de bancos de alimentos rechazan renuentemente a miles de familias necesitadas.

Mientras tanto, los bancos de alimentos ahora tienen que comprar gran parte de lo que solía ser donado, y a precios altos. Algunos están gastando millones de dólares para transportar cargas de camiones. Varios han tenido que cerrar justo cuando su ayuda se necesita desesperadamente.

Sin embargo, el gobierno federal debe comprar productos frescos de los agricultores y pagar para transportarlos a las despensas de alimentos o establecer centros de distribución. Podría contratar trabajadores desempleados para conducir los camiones y repartir los alimentos, pero de forma segura.

Dado que este es un país capitalista, los ricos y sus políticos se negarán a esto, ya que priorizan la obtención de ganancias, no las necesidades humanas. Incluso ahora con la crisis de desempleo, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos se negó a usar los poderes de desastre para ampliar la elegibilidad para cupones de alimentos.

La lucha de un pueblo ganó beneficios de cupones de alimentos en primer lugar. Eso es lo que se necesitará para que las personas obtengan lo que necesitan, ya sea alimentos, vivienda, atención médica, trabajos con un salario digno o condiciones de trabajo seguras.

La campaña, La Comida Es Un Derecho, nacida del Congreso de Todos los Pueblos, respaldado por el Workers World Party/ Partido Mundo Obrero, lanzó una lucha en 1982 para presionar al gobierno a abrir sus depósitos de alimentos “excedentes”. Demandó a la administración Reagan y organizó muchas protestas. Poco después de que ellos perdiera la demanda, este movimiento de base ganó la liberación de toneladas de alimentos.

En la Cuba socialista, la producción y distribución de alimentos están altamente organizadas. La comida nunca se desperdicia. Las necesidades de las personas siempre son lo primero en importancia.