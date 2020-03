Trabajadores de salud de Texas informan desde dentro de la pandemia

Por Workers World en Austin, Texas

Los siguientes son testimonios ligeramente editados sobre la respuesta del sistema de atención médica al coronavirus COVID-19 de varios trabajadores que actualmente tienen trabajos en el centro de Texas o han pasado sus vidas trabajando allí.

Médico de Emergencias en Austin, Texas

La respuesta de los hospitales del centro de Texas, hogares de ancianos y servicios de ambulancia ha sido hasta ahora lo que esperaba de la medicina basada en las ganancias. No se toman precauciones con los pacientes a menos que tengan un caso verificado de COVID-19. Para que se verifique un caso, un paciente debe pasar una serie estricta de preguntas y presentación de síntomas antes de considerar la prueba. Las personas que dan positivo para la influenza pero tienen tos persistente no toman precauciones. La suposición es que si tiene una [enfermedad], entonces no puede tener la otra.

Durante todo este tiempo, los trabajadores de atención médica pueden o no usar máscaras cuando están cerca del paciente. Las tiendas de triaje se instalan fuera de los hospitales, pero los trabajadores no usan protección fuera de los guantes estándar de nitrilo, y no hay forma de aislar a los pacientes mientras esperan ser atendidos.

Los trabajadores de la salud ya están sobrecargados de trabajo gracias al deseo de nuestros hospitales privados, hogares de ancianos y servicios de ambulancia para maximizar las ganancias [durante] COVID-19, y eso solo empeora el problema. En lugar de traer suficientes trabajadores para atender la afluencia de pacientes, se espera que trabajemos más rápido.

Los trabajadores de la salud, que incluyen limpiadores de instalaciones médicas, cocineros, encargados de registros y trabajadores de lavandería, no están siendo evaluados, y la falta de alimentos garantizados, vivienda y estabilidad de ingresos nos incentiva a ocultar los síntomas. Nos queda en gran medida hacer una autoinvestigación sobre el virus. En mi trabajo como [Médico de Emergencias], el único entrenamiento que hemos recibido en COVID-19 es un video de 20 minutos publicado en línea que no es obligatorio.

Necesitamos más personas en el trabajo; necesitamos un derecho a la vivienda, la alimentación y la atención médica; necesitamos educación sobre el virus; y, sobre todo, necesitamos que la especulación termine.

Escritura de un médico en una zona rural de Texas

La experiencia clínica aquí se puede resumir en una palabra: inadecuada. Eso es gracias a la falta de respuesta organizada, investigación y educación sobre COVID-19.

Hay poca o ninguna comprensión por parte de nadie en cualquier nivel de atención, desde los empleados hasta los médicos, sobre la naturaleza de esta epidemia o cómo es cuantificable o cualitativamente diferente a la influenza. Han fracasado constantemente en cada oportunidad de brindar a los pacientes orientación y expectativas adecuadas para el cuidado de los niños pequeños hasta los ancianos.

Es probable que algunas personas aquí ya estén infectadas debido a la proximidad a varias ciudades grandes, y el período de incubación se pasa por alto durante el triaje de personas en riesgo de infección. Los síntomas pueden ocultarse por completo en niños pequeños y no se mantienen alejados de las poblaciones en riesgo. En el mejor de los casos, podemos esperar que lleguemos tarde a la ola de la enfermedad cuando comprendamos las apuestas

La gran población de jubilados y la actitud descortés de todos, excepto algunos valientes Cassandras, significa que nos estamos preparando para un momento difícil. [Cassandra era la hija de un dios griego dotado con el don de profecía pero destinado a no ser creído.]

Una ex enfermera del centro de Texas que vive en Alemania

Uno de los primeros casos de propagación comunitaria de COVID-19 fuera de China ocurrió en Alemania el 27 de enero. Sin embargo, no se sabía mucho sobre el brote en ese momento, y la gente no parecía preocupada. Lo que me sorprendió fue que la persona que transfirió el virus no tenía síntomas cuando interactuó con otros en la comunidad que luego se enfermaron. Me ha sorprendido la falta de un sentido de urgencia o voluntad de tomar en serio este coronavirus, incluso hoy en día, a medida que las fronteras de las principales naciones del mundo comienzan a cerrarse y los bloqueos entran en vigencia, y aún hay tantos defectos en toda la respuesta .

Las personas con síntomas aún no se están haciendo la prueba porque no han viajado a China, pero el virus ha sido global desde enero. La línea directa para que las personas llamen si creen que están infectadas en Berlín, Alemania, donde vivo ahora, no tiene una opción para ningún otro idioma que no sea alemán. Esta es una de las ciudades con mayor diversidad étnica en Europa, e incluso en una crisis requieren que solicite ayuda solo en su lengua materna.

Otra cuestión que veo como un problema importante desde el principio fue la falta de suministros de equipos de protección personal. Me mudé aquí desde el centro de Texas en octubre de 2019, donde trabajé como enfermera registrada durante casi 20 años. Mi último trabajo antes de salir de EE. UU. fue en recuperación quirúrgica. Similar a la sala de emergencias, este es un ambiente que requiere que haya bolsas de ventilación manual a cada lado de la cama. Después de que el huracán María devastó a Puerto Rico [creando una necesidad extrema de suministros médicos], no pudimos reemplazar estos equipos vitales, y muchos de ellos caducaron.

También hubo medicamentos y otros suministros que no pudimos reponer, y los fabricantes en los Estados Unidos tardaron meses en aumentar la producción, mientras que el gobierno de los Estados Unidos se negó a invertir en la reconstrucción de Puerto Rico. Fui testigo de lo rápido que nuestras operaciones podrían verse comprometidas, incluso detenerse sin el equipo necesario. Esto es exactamente lo que está sucediendo hoy en Italia, y me temo que es una señal de lo que vendrá para el resto del mundo que se centra más en maximizar las ganancias en lugar de salvar la vida de las personas.

Una enfermera que trabaja en el centro de Texas

Soy una enfermera registrada y trabajo en un centro de crisis psiquiátrica del centro de la ciudad. Más de la mitad de los pacientes que atendemos no tienen hogar. La organización para la que trabajo está impulsada por el trabajo social y hay pocas enfermeras licenciadas (RN). Tengo 75 años y, por lo tanto, soy miembro de una de las poblaciones vulnerables.

El liderazgo de la organización se ha paralizado por todo esto. El jueves pasado a mi supervisora, que tiene cáncer y está tomando medicamentos de quimioterapia, le dijeron que tenía que trabajar desde casa. Pero no le dieron una computadora portátil, así que regresó a trabajar al día siguiente. Luego, sus supervisores le dijeron que buscara cómo podría trabajar sin tener contacto directo con pacientes

Se le ocurrió la idea de que podía usar su oficina y ver a los pacientes por telemed. He estado fuera del trabajo, pero tengo que volver a trabajar mañana. Mi supervisor me llamó hoy para decirme que la idea de Telemed fracasó porque el liderazgo no pudo encontrar una computadora portátil (¡otra vez!) Para que la use para conectarme a Telemed.

Me dieron la opción, y me animaron encarecidamente, a quedarme en casa, pero no quiero dejar a mis compañeros de trabajo con poco personal. Tal como está ahora, resulta que mi supervisor tiene una infección de las vías respiratorias superiores (¡no, no la corona!), Así que usaré su oficina y haré los gráficos, el trabajo con la computadora y otras cosas que no requieren contacto con el paciente. Por ineptos que sean sus esfuerzos, el liderazgo parece preocupado por mi seguridad. O eso, o saben que he dado instrucciones a mis hijos adultos para demandar.

En cualquier caso, no veo el mismo nivel de preocupación por nuestra clientela por parte de mi liderazgo organizacional, por políticos locales o por el gobierno federal. El distanciamiento social y la buena higiene de las manos están a la orden del día. ¿Cómo haces eso si vives en un refugio lleno de gente y estás en la calle todo el día?

Un estudiante paramédico en Austin

Como técnico médico de emergencia y estudiante de paramédico, he sido testigo de primera mano del desmoronamiento de nuestra infraestructura de atención médica a raíz de COVID-19. Los sitios clínicos en los hospitales de todo el centro de Texas redujeron al mínimo la propagación inicial del virus y no pudieron implementar protocolos aumentados para el control de infecciones durante semanas hasta que quedó muy claro que el alcance de esta pandemia ya no podía evitarse.

En un solo turno clínico de seis horas, cada paciente con el que tuve contacto en la sala de emergencias era un paciente con afecciones preexistentes, con signos y síntomas de neumonía, como tos y fiebre. Estos pacientes, que exhiben signos reveladores del virus, fueron abordados sin un mayor nivel de aislamiento dentro del entorno hospitalario.

En las últimas dos semanas, el sistema de Servicios Médicos de Emergencia basado en subsidios, en el que soy estudiante clínico, solo había comenzado conversaciones para asegurarse de que las máscaras N95 se ajustaran adecuadamente a los proveedores. El personal también discutió las preocupaciones sobre la falta de máscaras y la incapacidad de abastecerse de más a medida que la ola de esta pandemia creció lentamente a un aumento gradual.

El personal discutió continuamente los problemas con el despacho, pero con una falta de continuidad en términos de respuesta a casos potenciales del virus, algunas llamadas fueron respondidas con múltiples unidades, otras con tripulaciones individuales.

A partir del 13 de marzo, me informaron que mi educación clínica, así como todo el departamento de profesiones médicas de mi universidad, se habían suspendido indefinidamente debido al virus. A partir de ahora, no puedo pagar el registro estatal requerido para trabajar como EMT en el estado de Texas y debo quedar en segundo plano ya que no puedo unirme a mis colegas profesionales de la salud que continúan ahogándose en un sistema que hace poco para poner su bienestar, y mucho menos el del paciente, a la vanguardia.

Solo hoy, casi una semana después de las prácticas de distanciamiento social, escucho informes anecdóticos de personal médico y pacientes que reciben pruebas, en lugar de pruebas de detección, para COVID-19.

Conclusión

COVID-19 está enseñando a muchos que no tenemos más remedio que abandonar la medicina basada en las ganancias en favor de la evidencia y la planificación centralizada. Las reformas sugeridas por políticos como Bernie Sanders son un comienzo, pero no alcanzan lo que necesitamos. La eliminación completa del motivo de ganancias y el control completo de los trabajadores sobre la atención médica nos permitiría centrarnos en nuestra tarea más importante: la salud del paciente.

Los trabajadores de la salud que se enferman deben sentirse capaces y apoyados para actuar en interés de nuestros pacientes y tomarse un tiempo libre, incluida la auto cuarentena prolongada si nos infectamos con COVID-19. Necesitamos pruebas que estén disponibles para todos, especialmente para aquellos que nos preocupamos por la salud de los demás.

La riqueza que generamos los trabajadores debería ir hacia cosas que nos mantengan felices y saludables, no un absurdo presupuesto del Pentágono de $700 mil millones u otro yate para los buitres capitalistas que se aprovechan de los enfermos y heridos.